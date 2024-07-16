Медведев заявил об ответе Киеву на расстрел военнопленных РФ стихами Симонова

16 июля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Медведев пообещал ответить ВСУ за расстрел военнопленного РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что расстрел российского военнопленного, который просил медицинской помощи у ВСУ, не пройдет даром для Украины. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)». «Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. <…> Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался» — написал Медведев в своем telegram-канале . В посте он написал четверостишие из стиха Симонова. Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором говорится о том, что военнослужащие ВСУ убили раненого российского пленного, просившего о медицинской помощи. Инцидент произошел на глазах иностранного медика Каспара Гроссе, участвующего в боевых действиях отряда наемников. Он выразил свое возмущение и обеспокоенность по поводу случившегося, отметив, что подобные действия не являются изолированными. Кроме того, Женевской конвенцией запрещен расправы над военнопленными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что расстрел российского военнопленного, который просил медицинской помощи у ВСУ, не пройдет даром для Украины. В качестве подтверждения своей точки зрения он привел строки из стихотворения поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)». «Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. <…> Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался» — написал Медведев в своем telegram-канале. В посте он написал четверостишие из стиха Симонова. Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором говорится о том, что военнослужащие ВСУ убили раненого российского пленного, просившего о медицинской помощи. Инцидент произошел на глазах иностранного медика Каспара Гроссе, участвующего в боевых действиях отряда наемников. Он выразил свое возмущение и обеспокоенность по поводу случившегося, отметив, что подобные действия не являются изолированными. Кроме того, Женевской конвенцией запрещен расправы над военнопленными.