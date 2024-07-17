Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил челябинского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«„Каролина“ выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов. Обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды», — заявил генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тульски.
Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. В НХЛ «Каролина» Кузнецова также поблагодарили за время, проведенное с командой, и пожелали ему «всего наилучшего». В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.
Агент челябинского хоккеиста Шуми Бабаев ранее опроверг переход хоккеиста в СКА из Санкт-Петербурга. Информация о возвращении в Россию выступающего в НХЛ Кузнецова появилась 15 июля. Изначально говорилось, что Кузнецов заключит четырехлетний контракт со СКА. Затем директор челябинского «Трактора» заявил, что сделал Кузнецову предложение о возвращении.
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