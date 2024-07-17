«Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов

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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Зарплата в НХЛ «Каролина» у Кузнецова составляет около 7,8 млн долларов США Фото:

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил челябинского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«„Каролина“ выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов. Обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды», — заявил генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тульски.

Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. В НХЛ «Каролина» Кузнецова также поблагодарили за время, проведенное с командой, и пожелали ему «всего наилучшего». В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.

Агент челябинского хоккеиста Шуми Бабаев ранее опроверг переход хоккеиста в СКА из Санкт-Петербурга. Информация о возвращении в Россию выступающего в НХЛ Кузнецова появилась 15 июля. Изначально говорилось, что Кузнецов заключит четырехлетний контракт со СКА. Затем директор челябинского «Трактора» заявил, что сделал Кузнецову предложение о возвращении.

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил челябинского нападающего Евгения Кузнецова на безусловный драфт отказов. Об этом сообщила пресс-служба команды. «„Каролина“ выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов. Обе стороны согласились, что это был лучший вариант как для игрока, так и для команды», — заявил генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тульски. Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. В НХЛ «Каролина» Кузнецова также поблагодарили за время, проведенное с командой, и пожелали ему «всего наилучшего». В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина. Агент челябинского хоккеиста Шуми Бабаев ранее опроверг переход хоккеиста в СКА из Санкт-Петербурга. Информация о возвращении в Россию выступающего в НХЛ Кузнецова появилась 15 июля. Изначально говорилось, что Кузнецов заключит четырехлетний контракт со СКА. Затем директор челябинского «Трактора» заявил, что сделал Кузнецову предложение о возвращении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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