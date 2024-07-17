Агент челябинского хоккеиста Кузнецова опроверг его переход в СКА

Агент челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев опроверг переход хоккеиста в СКА из Санкт-Петербурга. Об этом Бабаев заявил РИА «Новости» 17 июля.
«Эта информация не соответствует действительности. Не было пока никаких переговоров со СКА», — заявил Бабаев.
Информация о возвращении в Россию выступающего в НХЛ Кузнецова появилась 15 июля. Изначально говорилось, что Кузнецов заключит четырехлетний контракт со СКА. Затем директор челябинского «Трактора» заявил, что сделал Кузнецову предложение о возвращении.
Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за «черно-белых» до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Затем переехал в Вашингтон, где играл на протяжении десяти лет и в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде».
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