Агент челябинского хоккеиста Кузнецова опроверг его переход в СКА

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Евгений Кузнецов может вернуться в "Трактор"
Евгений Кузнецов может вернуться в "Трактор" Фото:

Агент челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев опроверг переход хоккеиста в СКА из Санкт-Петербурга. Об этом Бабаев заявил РИА «Новости» 17 июля.

«Эта информация не соответствует действительности. Не было пока никаких переговоров со СКА», — заявил Бабаев.

Информация о возвращении в Россию выступающего в НХЛ Кузнецова появилась 15 июля. Изначально говорилось, что Кузнецов заключит четырехлетний контракт со СКА. Затем директор челябинского «Трактора» заявил, что сделал Кузнецову предложение о возвращении.

Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за «черно-белых» до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Затем переехал в Вашингтон, где играл на протяжении десяти лет и в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде».

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Агент челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев опроверг переход хоккеиста в СКА из Санкт-Петербурга. Об этом Бабаев заявил РИА «Новости» 17 июля. «Эта информация не соответствует действительности. Не было пока никаких переговоров со СКА», — заявил Бабаев. Информация о возвращении в Россию выступающего в НХЛ Кузнецова появилась 15 июля. Изначально говорилось, что Кузнецов заключит четырехлетний контракт со СКА. Затем директор челябинского «Трактора» заявил, что сделал Кузнецову предложение о возвращении. Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за «черно-белых» до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Затем переехал в Вашингтон, где играл на протяжении десяти лет и в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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