В Херсонской области пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ

18 июля 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

788 военных ВСУ официально пропали без вести в Крынках Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское издание «Следствие.Инфо» сообщает о значительном количестве пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Ссылаясь на данные полиции, указывается, что 788 военных числятся пропавшими в селе Крынки. «788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в материале украинского издания. При этом, по информации «Следствие.Инфо», количество погибших украинских военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон, существенно ниже и составляет 262 человека. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяч украинских солдат. При этом цифры раненых и пропавших без вести Зеленский отказался назвать, чтобы РФ не узнала «сколько людей смогли выбраться с поля боя», передает «Страна.ua». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское издание «Следствие.Инфо» сообщает о значительном количестве пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Ссылаясь на данные полиции, указывается, что 788 военных числятся пропавшими в селе Крынки. «788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в материале украинского издания. При этом, по информации «Следствие.Инфо», количество погибших украинских военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон, существенно ниже и составляет 262 человека. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяч украинских солдат. При этом цифры раненых и пропавших без вести Зеленский отказался назвать, чтобы РФ не узнала «сколько людей смогли выбраться с поля боя», передает «Страна.ua».