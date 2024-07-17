17 июля 2024

В Херсонской области пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
788 военных ВСУ официально пропали без вести в Крынках Фото:
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Украинское издание «Следствие.Инфо» сообщает о значительном количестве пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Ссылаясь на данные полиции, указывается, что 788 военных числятся пропавшими в селе Крынки.

«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в материале украинского издания. При этом, по информации «Следствие.Инфо», количество погибших украинских военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон, существенно ниже и составляет 262 человека.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяч украинских солдат. При этом цифры раненых и пропавших без вести Зеленский отказался назвать, чтобы РФ не узнала «сколько людей смогли выбраться с поля боя», передает «Страна.ua».

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Украинское издание «Следствие.Инфо» сообщает о значительном количестве пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Ссылаясь на данные полиции, указывается, что 788 военных числятся пропавшими в селе Крынки. «788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го», — отмечается в материале украинского издания. При этом, по информации «Следствие.Инфо», количество погибших украинских военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон, существенно ниже и составляет 262 человека. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала СВО погибла 31 тысяч украинских солдат. При этом цифры раненых и пропавших без вести Зеленский отказался назвать, чтобы РФ не узнала «сколько людей смогли выбраться с поля боя», передает «Страна.ua».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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