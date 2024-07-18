Байден набросился на Илона Маска за поддержку Трампа

Байден раскритиковал Илона Маска за попытку «купить выборы» Фото: Official White House / Cameron Smith

Президент США Джо Байден обвинил миллиардера Илона Маска в попытке влиять на исход выборов, выразив свое недовольство через социальные сети. Он заявил, что устал от бизнесмена и его «друга» Дональда Трампа.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал Байден в своем личном аккаунте в соцсети X, подчеркивая свою позицию по данному вопросу. В рамках своего поста президент также призвал поддержать демократов, прикрепив ссылку на сайт для пожертвований, иллюстрированную снимком бывшего президента США Дональда Трампа и Илона Маска.

Маск восхитился Трампом после покушения на него в Пенсильвании. По словам бизнесмена, США не знали кандидата в президенты круче Трампа со времен Теодора Рузвельта.