Свердловский мэр засудил супругу бойца СВО за реплику в соцсетях

Олег Нейфельд считает, что за свои слова нужно отвечать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд по суду заставил местную жительницу — мать двоих детей, чей отец сейчас находится на спецоперации, выплатить ему 25 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Об этом рассказала адвокат Евгения Кротова. Нейфельд в беседе с URA.RU информацию подтвердил.

«Суд Богдановича частично удовлетворил требования главы Богдановича и взыскал моральный вред с Ирины К., которая воспитывает малышку дочку и сына, отец которого сейчас находится в зоне СВО. Самый удачный момент выбрал чиновник Олег Петрович, чтобы Ирине вместо переживаний за близкого человека, было чем заняться. А потом еще находясь в декретном отпуске выплачивать компенсацию морального вреда», — написала юрист у себя в telegram-канале.

Конфликт между Ириной и градоначальником произошел в соцсетях из-за ситуации на похоронном рынке. Местные жители переживали, что идет передел, и цены на ритуальные услуги могут вырасти. Женщина назвала мэра бандитом, тот в ответ обратился в суд и выиграл. Теперь Ирина должна выплатить Нейфельду 25 тысяч рублей.

«Закон для всех един. Прежде чем выкладывать недостоверную информацию в открытый доступ, нужно думать о последствиях», — коротко прокомментировал URA.RU мэр.