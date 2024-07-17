К тушению лесных пожаров в ХМАО привлекли десантников из Тюмени

Для усиления дружины огнеборцев в Нягань (ХМАО) приехали десантники-пожарные из Тюмени. Помогать тушить лесные пожары в Югре будут 24 сотрудника тюменских авиаотделений.
«24 сотрудника уватского и тобольского авиаотделений прибыли в город Нягань, чтобы помочь югорским коллегам справиться с огненной стихией. В ближайшие дни в регионе прогнозируется повышение класса пожарной опасности», — сообщил Департамент лесного комплекса Тюменской области в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, число возгораний возросло с 12 до 26.
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