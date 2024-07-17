В ХМАО за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров

В ХМАО за сутки вдвое выросло количество лесных пожаров
В ХМАО за минувшие сутки вдвое увеличилась площадь пожаров в лесах. По данным Авиалесоохраны, показатель вырос с 365 до 721 га.
«В Ханты-Мансийском автономном округе действует 26 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 721 га. 17 июля в ХМАО действовало 12 пожаров на площади 365 га», — сообщила Авиалесоохрана в ежедневном отчете.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю возросло количество лесных пожаров. Их площадь пожаров увеличилась в четыре раза: с 540 до 2180 гектаров.
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