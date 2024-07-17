17 июля 2024

В ХМАО за сутки вдвое увеличилась площадь лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО за сутки вдвое выросло количество лесных пожаров
В ХМАО за сутки вдвое выросло количество лесных пожаров Фото:

В ХМАО за минувшие сутки вдвое увеличилась площадь пожаров в лесах. По данным Авиалесоохраны, показатель вырос с 365 до 721 га.

«В Ханты-Мансийском автономном округе действует 26 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 721 га. 17 июля в ХМАО действовало 12 пожаров на площади 365 га», — сообщила Авиалесоохрана в ежедневном отчете.

 Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю возросло количество лесных пожаров. Их площадь пожаров увеличилась в четыре раза: с 540 до 2180 гектаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за минувшие сутки вдвое увеличилась площадь пожаров в лесах. По данным Авиалесоохраны, показатель вырос с 365 до 721 га. «В Ханты-Мансийском автономном округе действует 26 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 721 га. 17 июля в ХМАО действовало 12 пожаров на площади 365 га», — сообщила Авиалесоохрана в ежедневном отчете.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю возросло количество лесных пожаров. Их площадь пожаров увеличилась в четыре раза: с 540 до 2180 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...