Топ-3 продукта, которые грозят развитием рака кишечника

Nature: жареное мясо, сладкие напитки и фастфуд повышают риск рака кишечника

19 июля 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Фастфуд и жареное мясо повышают риск рака кишечника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Употребление жареного мяса, фастфуда, сладких напитков и жирных молочных продуктов в избытке может привести к развитию воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их исследования были опубликованы в журнале «Nature Reviews Microbiology». «Многие пациенты, страдающие болями в кишечнике и ЖКТ, регулярно употребляли в пищу фастфуд и жирное мясо. У значительного числа из них был диагностирован колоректальный рак», — отмечают исследователи. Они также указывают на повышение уровня сахара в крови из-за частого потребления сладких напитков и некоторых молочных продуктов, что может способствовать набору лишнего веса. Ключевой проблемой, по словам ученых, является недостаток клетчатки в таких продуктах, что негативно сказывается на состоянии кишечника. Отсутствие достаточного количества пищевых волокон препятствует адекватному синтезу короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для нормального функционирования обмена веществ. Это открытие подчеркивает значимость сбалансированного питания для поддержания здоровья ЖКТ и профилактики серьезных заболеваний. Резкое похудение, бледность, снижение аппетита, метеоризм, анальное кровотечение, а также болезненные ощущения и спазмы, которые распространяются на спину и ноги, могут быть первичными симптомами рака кишечника, предупредил онколог Хамис Магомедова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление жареного мяса, фастфуда, сладких напитков и жирных молочных продуктов в избытке может привести к развитию воспалительных заболеваний кишечника и колоректального рака. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их исследования были опубликованы в журнале «Nature Reviews Microbiology». «Многие пациенты, страдающие болями в кишечнике и ЖКТ, регулярно употребляли в пищу фастфуд и жирное мясо. У значительного числа из них был диагностирован колоректальный рак», — отмечают исследователи. Они также указывают на повышение уровня сахара в крови из-за частого потребления сладких напитков и некоторых молочных продуктов, что может способствовать набору лишнего веса. Ключевой проблемой, по словам ученых, является недостаток клетчатки в таких продуктах, что негативно сказывается на состоянии кишечника. Отсутствие достаточного количества пищевых волокон препятствует адекватному синтезу короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для нормального функционирования обмена веществ. Это открытие подчеркивает значимость сбалансированного питания для поддержания здоровья ЖКТ и профилактики серьезных заболеваний. Резкое похудение, бледность, снижение аппетита, метеоризм, анальное кровотечение, а также болезненные ощущения и спазмы, которые распространяются на спину и ноги, могут быть первичными симптомами рака кишечника, предупредил онколог Хамис Магомедова.