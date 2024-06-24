Онколог назвала ранние симптомы при раке кишечника

Резкое похудение, бледность, снижение аппетита, метеоризм, анальное кровотечение, а также болезненные ощущения и спазмы, которые распространяются на спину и ноги, могут быть первичными симптомами рака кишечника. Об этом рассказала онколог Хамис Магомедова.
«На ранних стадиях у коварной болезни часто не бывает выраженных признаков, они появляются позже. В этом и заключается его основная опасность. Важно анализировать сигналы организма, чтобы своевременно узнать диагноз и начать терапию», — поделилась Магомедова с порталом «Страсти». Среди таких сигналов, как раз и наблюдается похудение, бледность, метеоризм, кровотечение и так далее.
Так происходит из-за гормонального сбоя, который провоцирует рак кишечника. Также он оказывает давление на внутренние органы.
Один из факторов развития онкологии — жареная пища. Акролеин может попасть в организм не только посредством курения — он вырабатывается и во время приготовления продуктов во фритюре. Кроме того, при жарке образуются конечные продукты гликирования, например, это происходит, когда ломтики мяса покрываются коричневой корочкой, передает RT. Вообще, сейчас фиксируется рост случаев онкологических заболеваний в мире. Ученые указывают на сильный на рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, также передает телеканал.
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