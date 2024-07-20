Автору «Дня Победы» — 84: как живет Тухманов, давший дорогу Талькову, Аллегровой и Салтыкову

Композитор Давид Тухманов отмечает 84-летие

20 июля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Тухманов на данный момент проживает в Израиле Фото: ТАСС/ Юрий Белинский Композитору Давиду Тухманову 20 июля исполнилось 84 года. Он известен созданием композиции «День Победы», которая не сразу нашла отклик среди критиков и слушателей, а также тем, что помог «зажечься» таким звездам, как Ирина Аллегрова, Виктор Салтыков и Игорь Тальков. Биография артиста, история создания песни «День Победы» и нынешняя жизнь Тухманова — в материале URA.RU. Биография Тухманова Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Его музыкальное образование началось в раннем детстве под руководством матери, которая также была музыкантом и композитором. Первое произведение Тухманов создал уже в четырехлетнем возрасте. В 1958 году он окончил музыкальную школу-десятилетку при Гнесинском институте и продолжил обучение на композиторском отделении того же института. Его дипломной работой стала оратория «За далью даль», а также цикл баллад и романсов на стихи Генриха Гейне. Первым их исполнителем стал певец Александр Градский. После окончания института в 1963 году Тухманов был призван в армию, где служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, руководя оркестром. В этот период он начал активно работать в жанре песни и создал свой первый шлягер «Последняя электричка». Затем появились песни «Я люблю тебя, Россия», «Как прекрасен этот мир» и «Гуцулочка». В 1980-е годы песни Тухманова вошли в репертуар известных исполнителей России Фото: Владимир Савостьянов /Фотохроника ТАСС В 1970 году вышла первая пластинка с песнями Тухманова, а через два года был выпущен его авторский альбом «Как прекрасен мир». Альбом включал песни, исполненные Юрием Антоновым, Ниной Бродской и Александром Градским. Продолжая творческий путь, в 1974 году композитор выпустил альбом «По волне моей памяти», который содержал песни на стихи поэтов разных эпох. В 1980-е годы песни Давида Тухманова стали частью репертуара таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Валерий Леонтьев, а также различных ансамблей. В 1981 году для записи альбома «НЛО» Тухманов собрал музыкальную группу «Москва», главным вокалистом которой стал Николай Носков. В 80-е годы вышли рок-альбом, а также альбомы «Ступени», «Военные песни» и «Сама любовь» с песнями на стихи русских поэтов. В конце 80-х годов в сотрудничестве с детским поэтом Юрием Энтиным Тухманов написал мюзикл «Багдадский вор», который был впервые представлен публике в 1990 году. С 1991 по 1997 год композитор проживал в Германии, а начиная с 1995 года активно занимался детскими музыкальными проектами. Вместе с Энтиным были созданы песенные циклы: «Золотая горка» и «Игра в классики». Позже, в 2000-х годах, Тухманов написал музыку к нескольким театральным спектаклям и создал оперу «Екатерина Великая». Стоит также отметить оперу «Царица» о Екатерине II, премьера которой состоялась в 2009 году, а в 2010 году она была поставлена в театре «Геликон-опера». Давид Тухманов писал музыку для спектаклей в театре и создал несколько опер Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Награды и достижения Давида Тухманова Композитор является лауреатом премий Московского комсомола (1972) и Ленинского комсомола (1977). Кроме того, он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2002 год. В 1980 году Тухманов был награжден орденом Дружбы Народов, а в 2010 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Российский композитор в 2000 году был удостоен звания Народного артиста РФ. Позже, в 2020 году, он получил Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за предыдущий год. Лучшие песни Давида Тухманова В 1970-е годы Давид Тухманов написал ряд песен, которые принесли ему широкую известность: «Соловьиная роща» на слова Анатолия Поперечного и «Эти глаза напротив» на слова Татьяны Сашко стали любимыми композициями многих слушателей. Его сотрудничество с поэтом Владимиром Харитоновым помогло создать такие известные произведения, как «Мой адрес — Советский Союз», «День Победы» и «Мы с тобою танцуем». Также значимыми синглами в его творчестве стали «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и «Наша служба». За вклад в музыкальное искусство и создание песни «День Победы» Тухманов был удостоен престижной Премии Ленинского комсомола в 1977 году. Эту премию он получил также за цикл «Военные песни» на слова Харитонова. Тухманов был удостоен звания Народного артиста РФ Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Как создавалась песня «День Победы» Песня «День Победы» глубоко трогает сердца миллионов людей, став символом великого праздника. Созданная в 1975 году к 30-летию Победы, она словно существовала всегда, отражая эмоции и переживания тех, кто пережил войну. Автор стихов, Владимир Харитонов, через свои строки передал радость и боль, которые он сам испытывал. Обратившись к композитору Давиду Тухманову, он нашел того, кто смог в музыке воплотить эти чувства. Он за короткий срок создал мелодию, и песня была в последний момент представлена на конкурсе от Союза композиторов на лучшую песню о Победе. Неожиданно для авторов, песня не заняла призовых мест. Старшее поколение композиторов критически отнеслось к работе Тухманова, которого считали «несерьезным мальчишкой». Это мнение нашло отражение и в репертуарной политике Гостелерадио, контролировавшемся Союзом композиторов. Кроме того, позже все начальники из Союза и руководства Гостелерадио говорили о том, что стали «крестными отцами» песни «День Победы», однако они не упоминали своей негативной роли в ее продвижении. Несмотря на скептицизм критиков, песня «День Победы» впервые прозвучала перед широкой публикой во время «Голубого Огонька», посвященного Дню Победы в 1975 году. Исполнение Леонида Сметанникова вызвало слезы среди съемочной группы и участников программы, но не смогло изменить отношение критиков и песня больше не демонстрировалась по телевидению и радио. Артист Лев Лещенко, осознавая риск, исполнил «День Победы» в ноябре того же года на концерте, посвященном Дню милиции. Скрытно включив песню в программу, он достиг неожиданного успеха —зал аплодировал стоя, а ветераны не могли сдержать слез. После выступления Лещенко, которое транслировалось в прямом эфире, песня моментально завоевала любовь слушателей по всей стране. С этого момента она стала неотъемлемым атрибутом празднования Дня Победы. Исполнение Львом Лещенко песни «День Победы» вызвало слезы у ветеранов Фото: Алексей Дитякин/ТАСС Каких звезд «зажег» Тухманов В начале 70-х годов Давид Тухманов активно работал с такими вокально-инструментальными ансамблями (ВИА), как «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Лейся, песня». Композитор не только сочинял песни для этих коллективов, но и вносил сложные аранжировки в эстрадные композиции. ВИА «Веселые ребята» стали одними из исполнителей его авторского альбома «Как прекрасен мир». В 1980-е годы песни Тухманова пополнили репертуары ВИА «Веселые ребята» и «Самоцветов». С 1986 года Давид Тухманов взял на себя роль художественного руководителя музыкальной группы «Электроклуб». Этот коллектив объединил таких ярких исполнителей, как Игорь Тальков, Ирина Аллегрова и Виктор Салтыков. Это стало значимым этапом в развитии отечественной поп-музыки. Тухманов помог стать известными таким артистам, как Аллегрова, Тальков и другие Фото: Сергей Микляев/ТАСС Как сегодня живет автор песни «День Победы» Композитор Давид Тухманов продолжает активно творить и выступать на концертах. Несмотря на то, что в настоящее время он проживает в Израиле, артист регулярно посещает Россию и другие страны, где проводит свои концертные туры и участвует в различных музыкальных проектах. Давид Тухманов состоит в браке с Любовью Викторовной, которая также является музыкантом — пианисткой и певицей. Это третий брак для Тухманова. Его первая жена, Татьяна Сашко, была певицей и поэтессой, от этого союза у композитора есть дочь Анастасия, родившаяся в 1974 году. Она окончила Московский государственный институт международных отношений. Второй супругой Давида Тухманова была Наталья Тухманова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Композитору Давиду Тухманову 20 июля исполнилось 84 года. Он известен созданием композиции «День Победы», которая не сразу нашла отклик среди критиков и слушателей, а также тем, что помог «зажечься» таким звездам, как Ирина Аллегрова, Виктор Салтыков и Игорь Тальков. Биография артиста, история создания песни «День Победы» и нынешняя жизнь Тухманова — в материале URA.RU. Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. Его музыкальное образование началось в раннем детстве под руководством матери, которая также была музыкантом и композитором. Первое произведение Тухманов создал уже в четырехлетнем возрасте. В 1958 году он окончил музыкальную школу-десятилетку при Гнесинском институте и продолжил обучение на композиторском отделении того же института. Его дипломной работой стала оратория «За далью даль», а также цикл баллад и романсов на стихи Генриха Гейне. Первым их исполнителем стал певец Александр Градский. После окончания института в 1963 году Тухманов был призван в армию, где служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа, руководя оркестром. В этот период он начал активно работать в жанре песни и создал свой первый шлягер «Последняя электричка». Затем появились песни «Я люблю тебя, Россия», «Как прекрасен этот мир» и «Гуцулочка». В 1970 году вышла первая пластинка с песнями Тухманова, а через два года был выпущен его авторский альбом «Как прекрасен мир». Альбом включал песни, исполненные Юрием Антоновым, Ниной Бродской и Александром Градским. Продолжая творческий путь, в 1974 году композитор выпустил альбом «По волне моей памяти», который содержал песни на стихи поэтов разных эпох. В 1980-е годы песни Давида Тухманова стали частью репертуара таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Валерий Леонтьев, а также различных ансамблей. В 1981 году для записи альбома «НЛО» Тухманов собрал музыкальную группу «Москва», главным вокалистом которой стал Николай Носков. В 80-е годы вышли рок-альбом, а также альбомы «Ступени», «Военные песни» и «Сама любовь» с песнями на стихи русских поэтов. В конце 80-х годов в сотрудничестве с детским поэтом Юрием Энтиным Тухманов написал мюзикл «Багдадский вор», который был впервые представлен публике в 1990 году. С 1991 по 1997 год композитор проживал в Германии, а начиная с 1995 года активно занимался детскими музыкальными проектами. Вместе с Энтиным были созданы песенные циклы: «Золотая горка» и «Игра в классики». Позже, в 2000-х годах, Тухманов написал музыку к нескольким театральным спектаклям и создал оперу «Екатерина Великая». Стоит также отметить оперу «Царица» о Екатерине II, премьера которой состоялась в 2009 году, а в 2010 году она была поставлена в театре «Геликон-опера». Композитор является лауреатом премий Московского комсомола (1972) и Ленинского комсомола (1977). Кроме того, он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2002 год. В 1980 году Тухманов был награжден орденом Дружбы Народов, а в 2010 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Российский композитор в 2000 году был удостоен звания Народного артиста РФ. Позже, в 2020 году, он получил Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за предыдущий год. В 1970-е годы Давид Тухманов написал ряд песен, которые принесли ему широкую известность: «Соловьиная роща» на слова Анатолия Поперечного и «Эти глаза напротив» на слова Татьяны Сашко стали любимыми композициями многих слушателей. Его сотрудничество с поэтом Владимиром Харитоновым помогло создать такие известные произведения, как «Мой адрес — Советский Союз», «День Победы» и «Мы с тобою танцуем». Также значимыми синглами в его творчестве стали «Кони в яблоках», «Чистые пруды» и «Наша служба». За вклад в музыкальное искусство и создание песни «День Победы» Тухманов был удостоен престижной Премии Ленинского комсомола в 1977 году. Эту премию он получил также за цикл «Военные песни» на слова Харитонова. Песня «День Победы» глубоко трогает сердца миллионов людей, став символом великого праздника. Созданная в 1975 году к 30-летию Победы, она словно существовала всегда, отражая эмоции и переживания тех, кто пережил войну. Автор стихов, Владимир Харитонов, через свои строки передал радость и боль, которые он сам испытывал. Обратившись к композитору Давиду Тухманову, он нашел того, кто смог в музыке воплотить эти чувства. Он за короткий срок создал мелодию, и песня была в последний момент представлена на конкурсе от Союза композиторов на лучшую песню о Победе. Неожиданно для авторов, песня не заняла призовых мест. Старшее поколение композиторов критически отнеслось к работе Тухманова, которого считали «несерьезным мальчишкой». Это мнение нашло отражение и в репертуарной политике Гостелерадио, контролировавшемся Союзом композиторов. Кроме того, позже все начальники из Союза и руководства Гостелерадио говорили о том, что стали «крестными отцами» песни «День Победы», однако они не упоминали своей негативной роли в ее продвижении. Несмотря на скептицизм критиков, песня «День Победы» впервые прозвучала перед широкой публикой во время «Голубого Огонька», посвященного Дню Победы в 1975 году. Исполнение Леонида Сметанникова вызвало слезы среди съемочной группы и участников программы, но не смогло изменить отношение критиков и песня больше не демонстрировалась по телевидению и радио. Артист Лев Лещенко, осознавая риск, исполнил «День Победы» в ноябре того же года на концерте, посвященном Дню милиции. Скрытно включив песню в программу, он достиг неожиданного успеха —зал аплодировал стоя, а ветераны не могли сдержать слез. После выступления Лещенко, которое транслировалось в прямом эфире, песня моментально завоевала любовь слушателей по всей стране. С этого момента она стала неотъемлемым атрибутом празднования Дня Победы. В начале 70-х годов Давид Тухманов активно работал с такими вокально-инструментальными ансамблями (ВИА), как «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Лейся, песня». Композитор не только сочинял песни для этих коллективов, но и вносил сложные аранжировки в эстрадные композиции. ВИА «Веселые ребята» стали одними из исполнителей его авторского альбома «Как прекрасен мир». В 1980-е годы песни Тухманова пополнили репертуары ВИА «Веселые ребята» и «Самоцветов». С 1986 года Давид Тухманов взял на себя роль художественного руководителя музыкальной группы «Электроклуб». Этот коллектив объединил таких ярких исполнителей, как Игорь Тальков, Ирина Аллегрова и Виктор Салтыков. Это стало значимым этапом в развитии отечественной поп-музыки. Композитор Давид Тухманов продолжает активно творить и выступать на концертах. Несмотря на то, что в настоящее время он проживает в Израиле, артист регулярно посещает Россию и другие страны, где проводит свои концертные туры и участвует в различных музыкальных проектах. Давид Тухманов состоит в браке с Любовью Викторовной, которая также является музыкантом — пианисткой и певицей. Это третий брак для Тухманова. Его первая жена, Татьяна Сашко, была певицей и поэтессой, от этого союза у композитора есть дочь Анастасия, родившаяся в 1974 году. Она окончила Московский государственный институт международных отношений. Второй супругой Давида Тухманова была Наталья Тухманова.