Российские войска отразили массированную атаку дронов и продвигаются на ключевых направлениях СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями и Московским регионом. Большинство дронов — 13 единиц — сбито в небе над Калужской областью.

По данным ведомства, три БПЛА ликвидированы в Брянской области, один беспилотник — в Московском регионе. Российские войска в ответ на атаки наносят удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Подробнее о ходе спецоперации на разных направлениях — в материале URA.RU.

Водохранилище Белгородской области

Украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками дамбу Белгородского водохранилища, где в этот момент велись срочные восстановительные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами. Проявляют истинные чудеса героизма, абсолютно простые гражданские люди, которые пытаются спасти воду, резервы, защитить людей», — отметил глава региона в своем telegram-канале.

Губернатор пояснил, что хотя водохранилище не является ключевым источником водоснабжения Белгорода, но его разрушение может привести к серьезным последствиям. В настоящее время в области принимаются усиленные меры защиты критической инфраструктуры от продолжающихся атак.

Сумское направление

На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия: штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки «Север» ведут наступательные операции. Противник, в свою очередь, осуществляет перегруппировку сил и подтягивает резервы, избегая активных действий.

По информации российских силовых структур, в Сумскую область были переброшены подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, имеющие на вооружении западные образцы военной техники, передает ТАСС. Источник уточнил, что бригада оснащена шведскими самоходными артиллерийскими установками Archer, немецкими САУ PzH2000, а также американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, что свидетельствует об усилении огневой мощи украинской группировки на данном участке фронта.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются встречные бои в районах Приморского и Степногорска. Российские штурмовые подразделения очистили от противника опорные пункты восточнее Степногорска и усилили воздействие на его логистические маршруты. В западной части Малой Токмачки идут интенсивные бои, где украинские формирования несут значительные потери.

Значительным успехом стало взятие группировкой «Восток» трех населенных пунктов на стыке Днепропетровской и Запорожской областей — Егоровки, Привольного и Новониколаевки, передает военкор Лисицын в своем telegram-канале. Созданный в результате этого продвижения выступ в районе Егоровки позволяет предположить, что российское командование планирует перерезать ключевую автомобильную трассу, ведущую к Гуляйполю — важному узлу обороны ВСУ в Запорожской области.

Днепропетровское направление: освобождение Николаевки

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки «Восток» нанесли высокоточные удары корректируемыми снарядами «Краснополь» по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области. По данным Минобороны, поражение целей обеспечивали беспилотники «Суперкам» и «Орлан», что позволило разрушить инженерные сооружения и сорвать перегруппировку противника, передает ТАСС. Особое внимание уделяется борьбе с логистикой: операторы FPV-дронов уничтожили роботизированный комплекс снабжения, пикапы с военным имуществом и микроавтобус с боеприпасами, укрытые в лесополосах.

Тактической находкой стал обманный маневр при штурме Новониколаевки. Как сообщил разведчик с позывным Яга, российские подразделения неожиданно для противника вошли в населенный пункт, предложили украинским военным сдаться, а при открытии огня с их стороны — ликвидировали группировку. Ранее Минобороны официально подтвердило освобождение Новониколаевки в Запорожской области.

Покровское направление

Российские подразделения выбили противника из шахтоуправления севернее Удачного. Сейчас они развивают наступление в направлении Новоподгороднего и Сергеевки. ВСУ в агломерации Покровска находятся практически в окружении российских войск.

Особое значение имеет зачистка Родинского и бои за Шахово, Никаноровку и Золотой Колодезь. В самом Покровске российские штурмовики продвигаются в северо-западной части города, штурмуя район заводов, передает ТАСС. Украинские источники подтверждают прибытие спецназа ГУР МО Украины для сдерживания наступления.

Эффективность наступления обеспечивается грамотным применением беспилотников. Операторы FPV-дронов 75-го мотострелкового полка уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ с разветвленной системой подземных коммуникаций, что позволило штурмовым подразделениям занять позиции. Артиллеристы группировки «Центр» поразили другой опорный пункт на расстоянии свыше 25 км, а спецназ 56-го отдельного батальона уничтожил шесть бронемашин противника.

Харьковское направление

На Харьковском направлении группировка «Север» сохраняет инициативу. На левобережье Волчанска штурмовики заняли более 10 тех зданий, а в лесу западнее Синельниково продвинулись на 300 метров, взяв три опорных пункта.

«Был на наблюдательном посту. Вел наблюдение, как над водной гладью появился дрон самолетного типа. Открыл огонь. Как потом оказалось, это был дрон, барражирующий боеприпас RAM-2», — поделился пулеметчик группировки «Днепр», уничтоживший опасный боеприпас с 3 кг взрывчатки, передает информацию telegram-канал «Два майора».