Кухарук с вертолета оценил состояние дороги в ХМАО, которую повредил паводок

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук облетел Нижневартовский район на вертолете по пути в Излучинск. Он оценил состояние дороги в деревню Соснина, которую размыло из-за паводка, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Посмотрели ситуацию с высоты, она [дорога] находится на отрезке Томской области. Понятно, что у нее статус ведомственной дороги. Мы говорили, что проблематика была актуальной с начала весны. Сегодня ряд мер уже предпринят. Было увеличено количество рейсов водного транспорта», — отметил глава региона.
Кухарук также обозначил, что глава района Борис Саломатин находится на постоянной связи с жителями. Эта дорога — единственная сухопутная транспортная артерия, соединяющая деревню с другими населенными пунктами района.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию встречи главы региона с руководством Нижневартовского района и депутатами. Она проходит в Излучинске.
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