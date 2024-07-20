20 июля 2024
19 июля 2024

Кухарук с вертолета оценил состояние дороги в ХМАО, которую повредил паводок

Врио губернатора ХМАО взял на контроль разрушающуюся дорогу в деревню Соснина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук облетел Нижневартовский район на вертолете
Руслан Кухарук облетел Нижневартовский район на вертолете Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук облетел Нижневартовский район на вертолете по пути в Излучинск. Он оценил состояние дороги в деревню Соснина, которую размыло из-за паводка, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Посмотрели ситуацию с высоты, она [дорога] находится на отрезке Томской области. Понятно, что у нее статус ведомственной дороги. Мы говорили, что проблематика была актуальной с начала весны. Сегодня ряд мер уже предпринят. Было увеличено количество рейсов водного транспорта», — отметил глава региона.

Кухарук также обозначил, что глава района Борис Саломатин находится на постоянной связи с жителями. Эта дорога — единственная сухопутная транспортная артерия, соединяющая деревню с другими населенными пунктами района.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию встречи главы региона с руководством Нижневартовского района и депутатами. Она проходит в Излучинске.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук облетел Нижневартовский район на вертолете по пути в Излучинск. Он оценил состояние дороги в деревню Соснина, которую размыло из-за паводка, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Посмотрели ситуацию с высоты, она [дорога] находится на отрезке Томской области. Понятно, что у нее статус ведомственной дороги. Мы говорили, что проблематика была актуальной с начала весны. Сегодня ряд мер уже предпринят. Было увеличено количество рейсов водного транспорта», — отметил глава региона. Кухарук также обозначил, что глава района Борис Саломатин находится на постоянной связи с жителями. Эта дорога — единственная сухопутная транспортная артерия, соединяющая деревню с другими населенными пунктами района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию встречи главы региона с руководством Нижневартовского района и депутатами. Она проходит в Излучинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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