Рейсы «Уральских авиалиний» массово задерживаются на вылете из Домодедово

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» массово задерживаются на вылете из московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Сегодня более десяти рейсов не вылетели в назначенное время. В среднем самолеты задерживаются на 2-4 часа. Пассажиры двух чартерных рейсов в Анталию, которые должны были вылететь сегодня в 14:00, до сих пор не прошли на борт», — написали в telegram-канале.
По данным источника, представители аэропорта и «Уральских авиалиний» не поясняют пассажирам откуда такие задержки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа получить не удалось.
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