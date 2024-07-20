20 июля 2024

Рейсы «Уральских авиалиний» массово задерживаются на вылете из Домодедово

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик пока не назвал причину задержек авиарейсов (архивное фото)
Перевозчик пока не назвал причину задержек авиарейсов (архивное фото) Фото:

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» массово задерживаются на вылете из московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сегодня более десяти рейсов не вылетели в назначенное время. В среднем самолеты задерживаются на 2-4 часа. Пассажиры двух чартерных рейсов в Анталию, которые должны были вылететь сегодня в 14:00, до сих пор не прошли на борт», — написали в telegram-канале.

По данным источника, представители аэропорта и «Уральских авиалиний» не поясняют пассажирам откуда такие задержки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа получить не удалось.

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Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» массово задерживаются на вылете из московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «Сегодня более десяти рейсов не вылетели в назначенное время. В среднем самолеты задерживаются на 2-4 часа. Пассажиры двух чартерных рейсов в Анталию, которые должны были вылететь сегодня в 14:00, до сих пор не прошли на борт», — написали в telegram-канале. По данным источника, представители аэропорта и «Уральских авиалиний» не поясняют пассажирам откуда такие задержки. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответа получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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