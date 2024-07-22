Shot: над Туапсе прогремели взрывы

22 июля 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили украинские беспилотники, пишут СМИ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Туапсе (Краснодарский край) сработала система ПВО, согласно предварительной информации. Об этом сообщает telegram-канала Shot, предполагая, что беспилотники ВСУ летели в сторону НПЗ. «Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Предварительно, в городе сработала система ПВО. Целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ», — говорится в публикации. Местные жители рассказали каналу, что слышали несколько взрывов около нефтебазы. По их словам, всего хлопков было пять. Официальной информации по этому поводу еще нет. МК.RU утверждает, что все пять дронов были сбиты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туапсе (Краснодарский край) сработала система ПВО, согласно предварительной информации. Об этом сообщает telegram-канала Shot, предполагая, что беспилотники ВСУ летели в сторону НПЗ. «Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Предварительно, в городе сработала система ПВО. Целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ», — говорится в публикации. Местные жители рассказали каналу, что слышали несколько взрывов около нефтебазы. По их словам, всего хлопков было пять. Официальной информации по этому поводу еще нет. МК.RU утверждает, что все пять дронов были сбиты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны.