Shot: над Туапсе прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, сбойка,  stock
ВС РФ сбили украинские беспилотники, пишут СМИ Фото:

В Туапсе (Краснодарский край) сработала система ПВО, согласно предварительной информации. Об этом сообщает telegram-канала Shot, предполагая, что беспилотники ВСУ летели в сторону НПЗ.

«Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Предварительно, в городе сработала система ПВО. Целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ», — говорится в публикации.

Местные жители рассказали каналу, что слышали несколько взрывов около нефтебазы. По их словам, всего хлопков было пять. Официальной информации по этому поводу еще нет. МК.RU утверждает, что все пять дронов были сбиты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Туапсе (Краснодарский край) сработала система ПВО, согласно предварительной информации. Об этом сообщает telegram-канала Shot, предполагая, что беспилотники ВСУ летели в сторону НПЗ. «Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе. Предварительно, в городе сработала система ПВО. Целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ», — говорится в публикации. Местные жители рассказали каналу, что слышали несколько взрывов около нефтебазы. По их словам, всего хлопков было пять. Официальной информации по этому поводу еще нет. МК.RU утверждает, что все пять дронов были сбиты. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...