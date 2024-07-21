Кухарук и Мазур договорились о сотрудничестве ХМАО и Томской области: главные заявления

Югра и Томская области договорились о совместных проектах в медицине, строительстве федеральных трасс и добыче трудной нефти. Об итогах встречи врио главы ХМАО Руслан Кухарук и губернатор Томской области Владимир Мазур рассказали в своих telegrаm-каналах.
«Обсудили масштабный федеральный проект, который важен для обоих регионов — формирование северного широтного коридора Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск. На территории округа все задачи по развитию сети дорог, входящих в СШК, выполнены, логичным продолжением является строительство и реконструкция дорог в Томской области — через Стрежевой к Томску. Для нас — это необходимое условие для развития экономики восточной части округа, важный пункт для обеспечении транспортно-логистической доступности регионов Арктики», — написал врио губернатора ХМАО.
Также Кухарук и Мазур Договорились о сотрудничестве в добыче трудной нефти. Томских специалистов привлекут в ИНТЦ «Юнити парк». Кроме того, главы регионов планируют обмениваться наработками по оказанию высокотехнологичной медпомощи. «Жители Стрежевого и Александровского района могут при необходимости обращаться в государственное медучреждение Нижневартовска. Это многопрофильная больница, лечение в которой помогает быстрее справиться с недугом», — добавил Мазур.
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