В Якутии найден пропавший вертолет Robinson и тела четырех человек

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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, вертолет мчс
Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен в разрушенном состоянии Фото:

В Якутии поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медиков нашла пропавший вертолет Robinson в полностью разрушенном состоянии. Также обнаружены тела пилота и трех пассажиров.

«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.

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В Якутии поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медиков нашла пропавший вертолет Robinson в полностью разрушенном состоянии. Также обнаружены тела пилота и трех пассажиров. «Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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