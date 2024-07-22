В Якутии найден пропавший вертолет Robinson и тела четырех человек

В Якутии поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медиков нашла пропавший вертолет Robinson в полностью разрушенном состоянии. Также обнаружены тела пилота и трех пассажиров.
«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров», — написали в
Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.
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