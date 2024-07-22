Происшествия В Якутии найден пропавший вертолет Robinson и тела четырех человек 22 июля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 + Пропавший в Якутии вертолет Robinson обнаружен в разрушенном состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Якутии поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медиков нашла пропавший вертолет Robinson в полностью разрушенном состоянии. Также обнаружены тела пилота и трех пассажиров. «Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Якутии поисково-спасательная группа в составе следственно-оперативной группы и медиков нашла пропавший вертолет Robinson в полностью разрушенном состоянии. Также обнаружены тела пилота и трех пассажиров. «Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям