Спортсменка из Академии РМК и владелица магазина — биография участниц «Мисс Екатеринбург». Фото

Конкурс «Мисс Екатеринбург» покинуло две участницы

22 июля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Только 12 девушек дойдут до финала конкурса красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU Меньше чем через месяц в Екатеринбурге появится новая мисс. Уже две девушки покинули проект: по решению организаторов — 23-летняя Елизавета Шестакова, а по независящим ни от кого обстоятельствам — 18-летняя Екатерина Горбунова. В ближайшие недели конкурс покинут еще две красавицы, а в конце останется лишь 12 горожанок. URA.RU рассматривает фото и знакомит с некоторыми участницами, которые продолжают путь к званию «Мисс Екатеринбург». София Орлова, 18 лет Софья родилась в Омутнинске Кировской области, после школы поступила в Уральский федеральный университет (УрФУ) на «Управлении качеством», также получает дополнительное образование по направлению «Международный бизнес». «Я считаю себя творческим человеком. С трех лет занималась народными танцами и до сих пор безумно люблю танцевать. Также окончила художественную школу. После переезда в Екатеринбург начала заниматься в модельной школе», — говорит о себе студентка. Фото: страница Софии Орловой во «ВКонтакте» Фото: страница Софии Орловой во «ВКонтакте» Анна Пархоменко, 18 лет Участница вместе со всей семьей переехала в Екатеринбург из дальневосточного военного гарнизона Монгохто в 2020 году. «Сейчас моя мама работает в энергетической компании, а папа — на хлебокомбинате. Сестра учится на третьем курсе в УрГПУ по специальности „Педагог музыки и дополнительного образования“», — делится Анна. На родине Анна закончила художественную школу и занималась в театральной студии, а уже в Екатеринбурге в 16 лет начала участвовать в съемках и показах. Девушка учится в Российском государственном профессионально-педагогическом университете на направлении «Правоведение». «В свободное время занимаюсь волонтерством. Это позволяет мне не только развиваться профессионально, но и приносить пользу обществу», — делится участница конкурса красоты. Еще девушка любит отдыхать в кругу семьи и друзей. «Часто мы выбираемся погулять в центр города. Также любим посещать Свердловский театр драмы и Екатеринбургский театр оперы и балета», — говорит Анна. Фото: annieparkhomenko/ Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Фото: annieparkhomenko/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Виктория Ванечкина, 19 лет На момент старта конкурса девушке было 18 лет, но 22 июля Виктория принимает поздравления в честь дня рождения. Девушка родилась в Екатеринбурге в районе Сортировка. «Училась в школе №50. Мне нравится особый железнодорожный колорит. Из открытых окон квартиры часто слышу звуки поездов и сообщения диспетчеров. Это вызывает чувство ностальгии по дороге», — делится конкурсантка. Сейчас Виктория учится в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России. Параллельно открывает свой небольшой онлайн-магазин одежды. Фото: viiictorianaa/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: страница Виктории Ванечкиной во «ВКонтакте» Алена Козлова, 19 лет «Я учусь на четвертом курсе колледжа транспортного строительства по специальности „Гостиничное дело“. Работаю профессиональной моделью, как подиумной, так и фото. Также преподаю дефиле и фотопозирование в модельной школе», — рассказывает о себе Алена. Девушка развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами. Фото: страница Алены Козловой во «ВКонтакте» Фото: banshe.aa/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Мария Турунцева, 19 лет Девушка родом из Екатеринбурга, закончила детскую школ искусств №6 имени Архипова и физико-математический класс в лицее №159. «Сейчас учусь в Уральском государственном университете путей сообщения. С детства занимаюсь единоборствами, в данный момент тренируюсь в Академии единоборств РМК, имею звание кандидата в мастера спорта по тхэквондо, вхожу в состав сборной Свердловской области по кикбоксингу», — заявила Мария. В мае 2024 года девушка стала бронзовым призером Кубка России по кикбоксингу. Также участница «Мисс Екатеринбург» признана лучшим кикбоксером Свердловской области в дисциплине К1 за 2023 год. Фото: страница Марии Турунцевой во «ВКонтакте» Фото: пресс-служба УрГУПС Мария Турунцева (справа) показывает отличные результаты в кикбоксинге Фото: telegram-канал Академии единоборств РМК Юлия Миронова, 21 год Конкурсантка родилась в Каменске-Уральском, но, когда ей было 12 лет, вместе с семьей переехала в Екатеринбург. До девятого класса училась в школе №154 на Юго-Западе, в 10-11 классе перешла в гимназию №161. С детства Юлия увлекалась танцами, плаваньем, волейболом и баскетболом, профессионально занималась легкой атлетикой на протяжении шести лет, имеет первый взрослый разряд. Но занятия пришлось оставить из-за учебы: девушка поступила сразу в два учебных заведения — на заочное отделение в УрФУ на «Сервисе в индустрии спорта и рекреации» и в Свердловский областной медицинский колледж на «Акушерское дело». «Несколько раз в неделю я бегаю, люблю кататься на горных лыжах, стою на них с десяти лет. Зимой почти каждые выходные и вечера будней провожу на склонах. А еще очень люблю путешествовать», — говорит Мария. Также она любит читать книги по медицине и собирать паззл. «Родители у меня очень классные, поддерживают меня всегда во всех начинаниях и всегда говорят: ни на кого не нужно рассчитывать, нужно полагаться только на себя. Папа очень много работает, но, несмотря на это, уделяет время семье. Его хобби — охота. Мама всегда активная и жизнерадостная, сейчас в декрете с младшим братом», — рассказывает о родных девушка. Рассказывая о причинах участия в «Мисс Екатеринбург», Юлия говорит, что решила попробовать себя в чем-то новом. Девушка признается, что страшнее всего ей было на кастинге — стоя перед жюри, у конкурсантки затряслись коленки, хотя такого не было даже на спортивных соревнованиях. Фото: yulia__mironova___/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Диана Мальцева, 23 года Участница родилась в Каменске-Уральском, но уже шесть лет живет в Екатеринбурге. «В прошлом году окончила УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева по специальности „Следственная деятельность“. Сейчас работаю юристом в Управлении архивами Свердловской области», — говорит о себе Диана. Фото: m_diana_01/ Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Фото: m_diana_01/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Ксения Гаева, 23 года Больше 16 лет занималась народными танцами, много путешествовала вместе с коллективом в разные страны. Также последние 10 лет Ксения увлекается дайвингом. Работает девушка в школе. «Я всегда любила детей. В 14 лет первый раз поехала в лагерь работать вожатой. После школы поступила в УрГПУ на направление „Управление воспитательной работой и правоведение“. Сейчас я учитель начальных классов в частной школе, организатор детских мероприятий и мастер-классов», — сообщает конкурсантка. Фото: belka__official_/ Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Фото: belka__official_/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Меньше чем через месяц в Екатеринбурге появится новая мисс. Уже две девушки покинули проект: по решению организаторов — 23-летняя Елизавета Шестакова, а по независящим ни от кого обстоятельствам — 18-летняя Екатерина Горбунова. В ближайшие недели конкурс покинут еще две красавицы, а в конце останется лишь 12 горожанок. URA.RU рассматривает фото и знакомит с некоторыми участницами, которые продолжают путь к званию «Мисс Екатеринбург». Софья родилась в Омутнинске Кировской области, после школы поступила в Уральский федеральный университет (УрФУ) на «Управлении качеством», также получает дополнительное образование по направлению «Международный бизнес». «Я считаю себя творческим человеком. С трех лет занималась народными танцами и до сих пор безумно люблю танцевать. Также окончила художественную школу. После переезда в Екатеринбург начала заниматься в модельной школе», — говорит о себе студентка. Участница вместе со всей семьей переехала в Екатеринбург из дальневосточного военного гарнизона Монгохто в 2020 году. «Сейчас моя мама работает в энергетической компании, а папа — на хлебокомбинате. Сестра учится на третьем курсе в УрГПУ по специальности „Педагог музыки и дополнительного образования“», — делится Анна. На родине Анна закончила художественную школу и занималась в театральной студии, а уже в Екатеринбурге в 16 лет начала участвовать в съемках и показах. Девушка учится в Российском государственном профессионально-педагогическом университете на направлении «Правоведение». «В свободное время занимаюсь волонтерством. Это позволяет мне не только развиваться профессионально, но и приносить пользу обществу», — делится участница конкурса красоты. Еще девушка любит отдыхать в кругу семьи и друзей. «Часто мы выбираемся погулять в центр города. Также любим посещать Свердловский театр драмы и Екатеринбургский театр оперы и балета», — говорит Анна. На момент старта конкурса девушке было 18 лет, но 22 июля Виктория принимает поздравления в честь дня рождения. Девушка родилась в Екатеринбурге в районе Сортировка. «Училась в школе №50. Мне нравится особый железнодорожный колорит. Из открытых окон квартиры часто слышу звуки поездов и сообщения диспетчеров. Это вызывает чувство ностальгии по дороге», — делится конкурсантка. Сейчас Виктория учится в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России. Параллельно открывает свой небольшой онлайн-магазин одежды. «Я учусь на четвертом курсе колледжа транспортного строительства по специальности „Гостиничное дело“. Работаю профессиональной моделью, как подиумной, так и фото. Также преподаю дефиле и фотопозирование в модельной школе», — рассказывает о себе Алена. Девушка развивает свой бренд украшений из бисера, увлекается йогой и танцами. Девушка родом из Екатеринбурга, закончила детскую школ искусств №6 имени Архипова и физико-математический класс в лицее №159. «Сейчас учусь в Уральском государственном университете путей сообщения. С детства занимаюсь единоборствами, в данный момент тренируюсь в Академии единоборств РМК, имею звание кандидата в мастера спорта по тхэквондо, вхожу в состав сборной Свердловской области по кикбоксингу», — заявила Мария. В мае 2024 года девушка стала бронзовым призером Кубка России по кикбоксингу. Также участница «Мисс Екатеринбург» признана лучшим кикбоксером Свердловской области в дисциплине К1 за 2023 год. Конкурсантка родилась в Каменске-Уральском, но, когда ей было 12 лет, вместе с семьей переехала в Екатеринбург. До девятого класса училась в школе №154 на Юго-Западе, в 10-11 классе перешла в гимназию №161. С детства Юлия увлекалась танцами, плаваньем, волейболом и баскетболом, профессионально занималась легкой атлетикой на протяжении шести лет, имеет первый взрослый разряд. Но занятия пришлось оставить из-за учебы: девушка поступила сразу в два учебных заведения — на заочное отделение в УрФУ на «Сервисе в индустрии спорта и рекреации» и в Свердловский областной медицинский колледж на «Акушерское дело». «Несколько раз в неделю я бегаю, люблю кататься на горных лыжах, стою на них с десяти лет. Зимой почти каждые выходные и вечера будней провожу на склонах. А еще очень люблю путешествовать», — говорит Мария. Также она любит читать книги по медицине и собирать паззл. «Родители у меня очень классные, поддерживают меня всегда во всех начинаниях и всегда говорят: ни на кого не нужно рассчитывать, нужно полагаться только на себя. Папа очень много работает, но, несмотря на это, уделяет время семье. Его хобби — охота. Мама всегда активная и жизнерадостная, сейчас в декрете с младшим братом», — рассказывает о родных девушка. Рассказывая о причинах участия в «Мисс Екатеринбург», Юлия говорит, что решила попробовать себя в чем-то новом. Девушка признается, что страшнее всего ей было на кастинге — стоя перед жюри, у конкурсантки затряслись коленки, хотя такого не было даже на спортивных соревнованиях. Участница родилась в Каменске-Уральском, но уже шесть лет живет в Екатеринбурге. «В прошлом году окончила УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева по специальности „Следственная деятельность“. Сейчас работаю юристом в Управлении архивами Свердловской области», — говорит о себе Диана. Больше 16 лет занималась народными танцами, много путешествовала вместе с коллективом в разные страны. Также последние 10 лет Ксения увлекается дайвингом. Работает девушка в школе. «Я всегда любила детей. В 14 лет первый раз поехала в лагерь работать вожатой. После школы поступила в УрГПУ на направление „Управление воспитательной работой и правоведение“. Сейчас я учитель начальных классов в частной школе, организатор детских мероприятий и мастер-классов», — сообщает конкурсантка.