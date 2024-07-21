В школах Тюмени не хватает почти 200 учителей

В тюменских школах не хватает учителей, но ждут молодых педагогов
В школах Тюмени не хватает 198 педагогов. Такой информацией с журналистами поделились в департаменте образования региона.
"Сейчас в Тюмени есть потребность в 198 учителях. Идет активная работа по укомплектованию штата. Она завершится до конца августа", — сообщает 72.ru со ссылкой на департамент образования Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что в целом по региону в текущем учебном году ожидается трудоустройство в школы около 500 молодых педагогов. Половина из них, по плану, будут работать в столице области.
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