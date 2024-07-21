21 июля 2024
20 июля 2024

В школах Тюмени не хватает почти 200 учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменских школах не хватает учителей, но ждут молодых педагогов
В тюменских школах не хватает учителей, но ждут молодых педагогов Фото:

В школах Тюмени не хватает 198 педагогов. Такой информацией с журналистами поделились в департаменте образования региона.

"Сейчас в Тюмени есть потребность в 198 учителях. Идет активная работа по укомплектованию штата. Она завершится до конца августа", — сообщает 72.ru  со ссылкой на департамент образования Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в целом по региону в текущем учебном году ожидается трудоустройство в школы около 500 молодых педагогов. Половина из них, по плану, будут работать в столице области.

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В школах Тюмени не хватает 198 педагогов. Такой информацией с журналистами поделились в департаменте образования региона. "Сейчас в Тюмени есть потребность в 198 учителях. Идет активная работа по укомплектованию штата. Она завершится до конца августа", — сообщает 72.ru  со ссылкой на департамент образования Тюменской области. В ведомстве также отметили, что в целом по региону в текущем учебном году ожидается трудоустройство в школы около 500 молодых педагогов. Половина из них, по плану, будут работать в столице области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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