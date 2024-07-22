РБК: гендиректор Red Wings уходит в отставку из-за простоя самолетов

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Гендиректор Red Wings Солодилин уходит в отставку из-за простоя самолетов
Гендиректор Red Wings Солодилин уходит в отставку из-за простоя самолетов Фото:

Генеральный директор авиакомпании Red Wings, которая принадлежит госкорпорации «Ростех», Евгений Солодилин уйдет в отставку. В компании изменится структура управления. Об этом сообщили представители авиакомпании.

«[Солодилин] уже закончил работу в авиакомпании», — сообщил РБК источник в отрасли. По его словам, в компании скоро изменится структура управления, в Red Wings будет назначена управляющая компания. 

В отношении ухода Солодилина отмечается, что у госкорпорации «Ростех», в состав которой входит Red Wings, накопилось много вопросов к его работе. Среди причин называются падение налета и операционных показателей авиакомпании, снижение средней загрузки рейсов и проблемы с эксплуатацией российских самолетов Ту и поставками запчастей для иностранных воздушных судов.

Ранее появилась информация что авиакомпания Red Wings лишилась практически всего топ-менеджмента. Данную информацию опроверг источник РИА Новости, отмечая что персонал компании продолжает работу.

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Генеральный директор авиакомпании Red Wings, которая принадлежит госкорпорации «Ростех», Евгений Солодилин уйдет в отставку. В компании изменится структура управления. Об этом сообщили представители авиакомпании. «[Солодилин] уже закончил работу в авиакомпании», — сообщил РБК источник в отрасли. По его словам, в компании скоро изменится структура управления, в Red Wings будет назначена управляющая компания.  В отношении ухода Солодилина отмечается, что у госкорпорации «Ростех», в состав которой входит Red Wings, накопилось много вопросов к его работе. Среди причин называются падение налета и операционных показателей авиакомпании, снижение средней загрузки рейсов и проблемы с эксплуатацией российских самолетов Ту и поставками запчастей для иностранных воздушных судов. Ранее появилась информация что авиакомпания Red Wings лишилась практически всего топ-менеджмента. Данную информацию опроверг источник РИА Новости, отмечая что персонал компании продолжает работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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