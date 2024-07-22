РБК: гендиректор Red Wings уходит в отставку из-за простоя самолетов

Генеральный директор авиакомпании Red Wings, которая принадлежит госкорпорации «Ростех», Евгений Солодилин уйдет в отставку. В компании изменится структура управления. Об этом сообщили представители авиакомпании.
«[Солодилин] уже закончил работу в авиакомпании», — сообщил РБК источник в отрасли. По его словам, в компании скоро изменится структура управления, в Red Wings будет назначена управляющая компания.
В отношении ухода Солодилина отмечается, что у госкорпорации «Ростех», в состав которой входит Red Wings, накопилось много вопросов к его работе. Среди причин называются падение налета и операционных показателей авиакомпании, снижение средней загрузки рейсов и проблемы с эксплуатацией российских самолетов Ту и поставками запчастей для иностранных воздушных судов.
Ранее появилась информация что авиакомпания Red Wings лишилась практически всего топ-менеджмента. Данную информацию опроверг источник РИА Новости, отмечая что персонал компании продолжает работу.
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