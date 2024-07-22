22 июля 2024

Приложение Avito пропало из Appstore

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Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
Пользователи могут использовать мобильную версию сайта Avito Фото:

Приложение сервиса для публикации объявлений Avito исчезло из магазина приложений App Store. В этом убедился корреспондент URA.RU. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию и посоветовали использовать мобильную версию сайта.

«Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.

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Приложение сервиса для публикации объявлений Avito исчезло из магазина приложений App Store. В этом убедился корреспондент URA.RU. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию и посоветовали использовать мобильную версию сайта. «Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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