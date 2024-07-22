Приложение Avito пропало из Appstore

23 июля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Пользователи могут использовать мобильную версию сайта Avito Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приложение сервиса для публикации объявлений Avito исчезло из магазина приложений App Store. В этом убедился корреспондент URA.RU. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию и посоветовали использовать мобильную версию сайта. «Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приложение сервиса для публикации объявлений Avito исчезло из магазина приложений App Store. В этом убедился корреспондент URA.RU. В пресс-службе компании подтвердили эту информацию и посоветовали использовать мобильную версию сайта. «Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», — сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что те, у кого приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.