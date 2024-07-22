Челябинский врач Тарасов рассказал, как снизить риск развития деменции

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2050 году число людей с деменцией вырастит в три раза — с 50 миллионов до 152 миллионов. Предупредить болезнь поможет снижение артериального давления и качественный отдых, заявил главврач челябинской областной клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.
«По прогнозам ВОЗ к 2050 году число людей с деменцией вырастет с 50 млн до 152 млн. Один тяжело болеющий Брюс Уиллис чего стоит. Чтобы не пополнить эту печальную статистику, надо снижать артериальное давление», — сообщил Тарасов на официальной странице в соцсети.
Снижение давления до 120 мм. рт. ст. — самый простой способ профилактики старческого слабоумия. В статьях научных журналах, на которые ссылается Тарасов, говорится, что исследователи наблюдали за группой испытателей 19 лет. «За это время деменция развилась почти у 9% испытуемых. Кто поддерживал систолическое давление ниже 120 мм рт. ст., на 10% меньше случаев заболевания», — добавил челябинский врач.
Для профилактики деменции важен качественный отдых. Также необходимо принимать витамины группы В, витамин D, цинк, железо, употреблять в пищу сложные углеводы. При этом Тарасов напомнил, что назначать витамины самому себе нельзя, необходимо посетить врача.
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