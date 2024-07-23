Убытки пострадавших при теракте в «Крокусе» урегулировали в упрощенном порядке

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Теракт произошел 22 марта
Теракт произошел 22 марта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Страховая компания «Ингосстрах» произвела выплаты пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», несмотря на отсутствие риска «теракт» в договоре страхования гражданской ответственности клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Убытки клиентов «Ингосстраха», чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке», — подчеркнула компания. Она также выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате инцидента.

В пресс-службе «Ингосстраха» добавили, что исковое заявление о невыплатах не поступало, и подчеркнули свою приверженность обязательствам перед клиентами и партнерами: «Риск «теракт» не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. «Ингосстрах» всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами».

Теракт, произошедший 22 марта в «Крокус сити холл», унес жизни 145 человек. Преступники использовали автоматическое оружие и подожгли зрительный зал, что привело к массовой трагедии. Более подробная информация о событиях того дня — в сюжете URA.RU.

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Страховая компания «Ингосстрах» произвела выплаты пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», несмотря на отсутствие риска «теракт» в договоре страхования гражданской ответственности клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. «Убытки клиентов «Ингосстраха», чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке», — подчеркнула компания. Она также выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате инцидента. В пресс-службе «Ингосстраха» добавили, что исковое заявление о невыплатах не поступало, и подчеркнули свою приверженность обязательствам перед клиентами и партнерами: «Риск «теракт» не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. «Ингосстрах» всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами». Теракт, произошедший 22 марта в «Крокус сити холл», унес жизни 145 человек. Преступники использовали автоматическое оружие и подожгли зрительный зал, что привело к массовой трагедии. Более подробная информация о событиях того дня — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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