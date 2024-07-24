Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним.
«Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним», — привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин слова Кулебы. Информацию передает РИА Новости.
Во время переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу глава МИД Украины отметил, что переговоры должны быть содержательными и рациональными. Кроме того, он должны быть направленными на достижение прочного мира.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за возможного прихода к власти кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам польского политолога Витольда Сокалу, это показывает принятие неизбежных вещей со стороны украинского лидера, пишет RT.
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