Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

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Кулеба рассказал о желании украинских властей вступить в мирный диалог с Россией
Кулеба рассказал о желании украинских властей вступить в мирный диалог с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним.

«Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним», — привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин слова Кулебы. Информацию передает РИА Новости. 

Во время переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу глава МИД Украины отметил, что переговоры должны быть содержательными и рациональными. Кроме того, он должны быть направленными на достижение прочного мира. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за возможного прихода к власти кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам польского политолога Витольда Сокалу, это показывает принятие неизбежных вещей со стороны украинского лидера, пишет RT. 

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. «Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним», — привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин слова Кулебы. Информацию передает РИА Новости.  Во время переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу глава МИД Украины отметил, что переговоры должны быть содержательными и рациональными. Кроме того, он должны быть направленными на достижение прочного мира.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за возможного прихода к власти кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам польского политолога Витольда Сокалу, это показывает принятие неизбежных вещей со стороны украинского лидера, пишет RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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