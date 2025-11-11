Логотип РИА URA.RU
Путин и Токаев начали переговоры в Кремле

11 ноября 2025 в 22:22
Президенты РФ и Республики Казахстан встретились в Кремле

Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин и Токаев начали переговоры в Кремле. Государственный визит главы Казахстана продлится до завтрашнего дня», — сообщает пресс-служба Кремля.

