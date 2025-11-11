Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
В Кремле стартовали российско-казахстанские переговоры
11 ноября 2025 в 22:22
Президенты РФ и Республики Казахстан встретились в Кремле
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Путин и Токаев начали переговоры в Кремле. Государственный визит главы Казахстана продлится до завтрашнего дня», — сообщает пресс-служба Кремля.
