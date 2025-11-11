«Единая Россия» предложила масштабные поправки к бюджету на 2026 год

Партия «Единая Россия» предложила внести ряд поправок в бюджет страны на следующий год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улучшение качества жизни россиян могут выделить дополнительные 308,5 миллиардов рублей. В целом на реализацию народной программы «Единой России» в следующем году планируется направить пять триллионов 900 миллиардов рублей. Об этом сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы обсуждали вопрос с поправками и договорились о том, что проведем комплексную работу с правительством и внесем поправки от лица всей фракции. Мы увеличиваем финансирование целей, связанных с нашей народной программой. Предлагаем — на 308,5 миллиарда рублей. На цели народной программы в 2026 году пойдет пять триллионов 900 миллиардов рублей», — цитирует пресс-служба партии Исаева.

Среди ключевых направлений программы — социальная газификация, капремонт школ, поддержка агробизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и ликвидация аварийного жилья. Отмечается, что поправки будут рассматриваться в Госдуме уже по втором чтении. В случае их принятия, изменения внесут в проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Так, дополнительно предлагается выделить:

Один миллиард рублей на социальную газификацию (газ станет доступен для 11 тысяч домохозяйств);

2,2 миллиарда рублей на капремонт школ;

Восемь миллиардов рублей на поддержку малого агробизнеса (в совокупности расходы составят 14 миллиардов рублей);

Один миллиард рублей на Росагролизинг (позволит закупить почти шесть тысяч единиц сельхозтехники);

12 миллиардов рублей на программу комплексного развития сельских территорий (всего на программу в 2026 году планируется выделить 95 миллиардов рублей);

170 миллиардов рублей на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;

32 миллиарда рублей на субсидии регионам для развития общественного транспорта;

10 миллиардов рублей на ликвидацию аварийного жилья (всего на эти цели в 2026 году планируется направить 56 миллиардов рублей).