«Единая Россия» предложила масштабные поправки к бюджету на 2026 год
На улучшение качества жизни россиян могут выделить дополнительные 308,5 миллиардов рублей. В целом на реализацию народной программы «Единой России» в следующем году планируется направить пять триллионов 900 миллиардов рублей. Об этом сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
«Мы обсуждали вопрос с поправками и договорились о том, что проведем комплексную работу с правительством и внесем поправки от лица всей фракции. Мы увеличиваем финансирование целей, связанных с нашей народной программой. Предлагаем — на 308,5 миллиарда рублей. На цели народной программы в 2026 году пойдет пять триллионов 900 миллиардов рублей», — цитирует пресс-служба партии Исаева.
Среди ключевых направлений программы — социальная газификация, капремонт школ, поддержка агробизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и ликвидация аварийного жилья. Отмечается, что поправки будут рассматриваться в Госдуме уже по втором чтении. В случае их принятия, изменения внесут в проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Так, дополнительно предлагается выделить:
- Один миллиард рублей на социальную газификацию (газ станет доступен для 11 тысяч домохозяйств);
- 2,2 миллиарда рублей на капремонт школ;
- Восемь миллиардов рублей на поддержку малого агробизнеса (в совокупности расходы составят 14 миллиардов рублей);
- Один миллиард рублей на Росагролизинг (позволит закупить почти шесть тысяч единиц сельхозтехники);
- 12 миллиардов рублей на программу комплексного развития сельских территорий (всего на программу в 2026 году планируется выделить 95 миллиардов рублей);
- 170 миллиардов рублей на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;
- 32 миллиарда рублей на субсидии регионам для развития общественного транспорта;
- 10 миллиардов рублей на ликвидацию аварийного жилья (всего на эти цели в 2026 году планируется направить 56 миллиардов рублей).
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. В рамках этого усилена поддержка ипотеки и оборонной промышленности. В частности, увеличено финансирование программы обеспечения граждан жильем и коммунальными услугами, а также программ развития транспортной системы и оборонно-промышленного комплекса.
