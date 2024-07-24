Путин поручил расширить семейную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать особые условия льготной ипотеки для семей с детьми. Так, в регионах с малым строительством семейная ипотека будет доступна под 6% годовых. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Согласно поручению, предполагается установить новые условия для предоставления ипотеки на приобретение жилья в российских регионах с низким уровнем жилищного строительства семьям с детьми по ставке не более 6% годовых. «Семьями, имеющими двух и более детей, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет, по процентной ставке в размере, составляющем не более 6 процентов годовых», — говорится в распоряжении президента.
Также эти льготы предусмотрены для семей, строящих собственный дом, во всех регионах страны. Правительство России должно утвердить новые правила предоставления ипотеки до 15 августа 2024 года.
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