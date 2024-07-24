Путин поручил расширить семейную ипотеку

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В регионах с малым объемом строительства жилья семьям с детьми будут доступны жилищные кредиты под 6% годовых
В регионах с малым объемом строительства жилья семьям с детьми будут доступны жилищные кредиты под 6% годовых Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать особые условия льготной ипотеки для семей с детьми. Так, в регионах с малым строительством семейная ипотека будет доступна под 6% годовых. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, предполагается установить новые условия для предоставления ипотеки на приобретение жилья в российских регионах с низким уровнем жилищного строительства семьям с детьми по ставке не более 6% годовых. «Семьями, имеющими двух и более детей, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет, по процентной ставке в размере, составляющем не более 6 процентов годовых», — говорится в распоряжении президента. 

Также эти льготы предусмотрены для семей, строящих собственный дом, во всех регионах страны. Правительство России должно утвердить новые правила предоставления ипотеки до 15 августа 2024 года.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать особые условия льготной ипотеки для семей с детьми. Так, в регионах с малым строительством семейная ипотека будет доступна под 6% годовых. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно поручению, предполагается установить новые условия для предоставления ипотеки на приобретение жилья в российских регионах с низким уровнем жилищного строительства семьям с детьми по ставке не более 6% годовых. «Семьями, имеющими двух и более детей, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет, по процентной ставке в размере, составляющем не более 6 процентов годовых», — говорится в распоряжении президента.  Также эти льготы предусмотрены для семей, строящих собственный дом, во всех регионах страны. Правительство России должно утвердить новые правила предоставления ипотеки до 15 августа 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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