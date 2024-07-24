Турция передаст России подозреваемого в подрыве Land Cruiser с военным внутри

Задержанный за подрыв автомобиля в Москве Евгений Серебряков прошел медицинскую комиссию в Турции и в ближайшее время будет экстрадирован в Россию рейсом Бодрум — Москва. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Евгений Серебряков, подозреваемый в совершении теракта, прошел необходимую медицинскую комиссию и скоро будет доставлен на родину для дальнейшего следствия», — ссылается Shot на источник в правоохранительных органах.
Помимо Серебрякова, турецкие власти задержали местного водителя, подозреваемого в соучастии и помощи преступнику после его прибытия в страну. Брат задержанного выразил удивление произошедшим, отметив, что не знал о планах Евгения и последний раз общался с ним накануне инцидента.
Ранее сообщалось о подрыве автомобиля в Москве. В результате Серебряков был объявлен в розыск и позже задержан на территории Турции.
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