24 июля 2024

Турция передаст России подозреваемого в подрыве Land Cruiser с военным внутри

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Подозреваемого экстрадируют в РФ
Подозреваемого экстрадируют в РФ Фото:

Задержанный за подрыв автомобиля в Москве Евгений Серебряков прошел медицинскую комиссию в Турции и в ближайшее время будет экстрадирован в Россию рейсом Бодрум — Москва. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Евгений Серебряков, подозреваемый в совершении теракта, прошел необходимую медицинскую комиссию и скоро будет доставлен на родину для дальнейшего следствия», — ссылается Shot на источник в правоохранительных органах.

Помимо Серебрякова, турецкие власти задержали местного водителя, подозреваемого в соучастии и помощи преступнику после его прибытия в страну. Брат задержанного выразил удивление произошедшим, отметив, что не знал о планах Евгения и последний раз общался с ним накануне инцидента.

Ранее сообщалось о подрыве автомобиля в Москве. В результате Серебряков был объявлен в розыск и позже задержан на территории Турции.

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Задержанный за подрыв автомобиля в Москве Евгений Серебряков прошел медицинскую комиссию в Турции и в ближайшее время будет экстрадирован в Россию рейсом Бодрум — Москва. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Евгений Серебряков, подозреваемый в совершении теракта, прошел необходимую медицинскую комиссию и скоро будет доставлен на родину для дальнейшего следствия», — ссылается Shot на источник в правоохранительных органах. Помимо Серебрякова, турецкие власти задержали местного водителя, подозреваемого в соучастии и помощи преступнику после его прибытия в страну. Брат задержанного выразил удивление произошедшим, отметив, что не знал о планах Евгения и последний раз общался с ним накануне инцидента. Ранее сообщалось о подрыве автомобиля в Москве. В результате Серебряков был объявлен в розыск и позже задержан на территории Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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