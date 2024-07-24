В Екатеринбурге курьер «Яндекса» сдал наркоторговца полиции

25 июля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Получив подозрительный заказ, курьер не растерялся и сообщил полиции (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Курьер сервиса «Яндекс» в Екатеринбурге получил от незнакомца пакет с наркотиком, который тот попросил отвезти по адресу. Однако вместо обозначенного места мужчина доставил бандероль полицейским, рассказал URA.RU источник. «Курьер „Яндекса“ ночью получил заказ на доставку посылки. На улице Щербакова, 4-В он забрал у неизвестного человека пакет. В пути, остановившись за заправке, мужчина приоткрыл пакет и обнаружил в нем зеленое полотенце, в которое был желтый сверток с веществом. С автозаправки курьер прямиком поехал в торговый центр „Мега“ и вызвал туда полицию», — рассказал собеседник агентства. Подозрительным веществом оказался мефедрон массой 1,01 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиции предстоит выяснить, кто был хозяином посылки и адресатом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курьер сервиса «Яндекс» в Екатеринбурге получил от незнакомца пакет с наркотиком, который тот попросил отвезти по адресу. Однако вместо обозначенного места мужчина доставил бандероль полицейским, рассказал URA.RU источник. «Курьер „Яндекса“ ночью получил заказ на доставку посылки. На улице Щербакова, 4-В он забрал у неизвестного человека пакет. В пути, остановившись за заправке, мужчина приоткрыл пакет и обнаружил в нем зеленое полотенце, в которое был желтый сверток с веществом. С автозаправки курьер прямиком поехал в торговый центр „Мега“ и вызвал туда полицию», — рассказал собеседник агентства. Подозрительным веществом оказался мефедрон массой 1,01 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиции предстоит выяснить, кто был хозяином посылки и адресатом.