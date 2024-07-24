24 июля 2024

В Екатеринбурге курьер «Яндекса» сдал наркоторговца полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Получив подозрительный заказ, курьер не растерялся и сообщил полиции (архивное фото) Фото:

Курьер сервиса «Яндекс» в Екатеринбурге получил от незнакомца пакет с наркотиком, который тот попросил отвезти по адресу. Однако вместо обозначенного места мужчина доставил бандероль полицейским, рассказал URA.RU источник.

«Курьер „Яндекса“ ночью получил заказ на доставку посылки. На улице Щербакова, 4-В он забрал у неизвестного человека пакет. В пути, остановившись за заправке, мужчина приоткрыл пакет и обнаружил в нем зеленое полотенце, в которое был желтый сверток с веществом. С автозаправки курьер прямиком поехал в торговый центр „Мега“ и вызвал туда полицию», — рассказал собеседник агентства.

Подозрительным веществом оказался мефедрон массой 1,01 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиции предстоит выяснить, кто был хозяином посылки и адресатом.

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Курьер сервиса «Яндекс» в Екатеринбурге получил от незнакомца пакет с наркотиком, который тот попросил отвезти по адресу. Однако вместо обозначенного места мужчина доставил бандероль полицейским, рассказал URA.RU источник. «Курьер „Яндекса“ ночью получил заказ на доставку посылки. На улице Щербакова, 4-В он забрал у неизвестного человека пакет. В пути, остановившись за заправке, мужчина приоткрыл пакет и обнаружил в нем зеленое полотенце, в которое был желтый сверток с веществом. С автозаправки курьер прямиком поехал в торговый центр „Мега“ и вызвал туда полицию», — рассказал собеседник агентства. Подозрительным веществом оказался мефедрон массой 1,01 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиции предстоит выяснить, кто был хозяином посылки и адресатом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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