24 июля 2024

В Тюмени подорожала школьная форма

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная форма в Тюмени подорожала по сравнению с прошлым годом почти на 50%;
Школьная форма в Тюмени подорожала по сравнению с прошлым годом почти на 50%; Фото:

В Тюмени больше, чем на 2 000 рублей подорожала школьная форма. Агентство URA.RU сравнило цены за прошлый и нынешний год.

В 2023 году бюджетный минимальный набор вещей в школу для девочки стоил 4 896 рублей. Он включал: сарафан, брюки, блузку и юбку. В 2024 году за аналогичное количество одежды придется отдать уже 7 260 рублей.

Минимальный комплект вещей на мальчика также подорожал, но менее значительно. Так в прошлом году за брюки, жилет и рубашку тюменские родители могли заплатить 4 490 рублей, в 2024 году эта сумма увеличилась до 4 792 рублей.

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В Тюмени больше, чем на 2 000 рублей подорожала школьная форма. Агентство URA.RU сравнило цены за прошлый и нынешний год. В 2023 году бюджетный минимальный набор вещей в школу для девочки стоил 4 896 рублей. Он включал: сарафан, брюки, блузку и юбку. В 2024 году за аналогичное количество одежды придется отдать уже 7 260 рублей. Минимальный комплект вещей на мальчика также подорожал, но менее значительно. Так в прошлом году за брюки, жилет и рубашку тюменские родители могли заплатить 4 490 рублей, в 2024 году эта сумма увеличилась до 4 792 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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