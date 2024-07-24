В Тюмени подорожала школьная форма

Школьная форма в Тюмени подорожала по сравнению с прошлым годом почти на 50%;
В Тюмени больше, чем на 2 000 рублей подорожала школьная форма. Агентство URA.RU сравнило цены за прошлый и нынешний год.
В 2023 году бюджетный минимальный набор вещей в школу для девочки стоил 4 896 рублей. Он включал: сарафан, брюки, блузку и юбку. В 2024 году за аналогичное количество одежды придется отдать уже 7 260 рублей.
Минимальный комплект вещей на мальчика также подорожал, но менее значительно. Так в прошлом году за брюки, жилет и рубашку тюменские родители могли заплатить 4 490 рублей, в 2024 году эта сумма увеличилась до 4 792 рублей.
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