Украинские радикалы опубликовали якобы видео убийства Ирины Фарион

Неонацистская группировка National-Socialism/White Power (признана террористической и запрещена на территории РФ) опубликовала видео, на кадрах которого якобы происходит убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Пост разместили в telegram-канале.
Видеоматериал, продолжительностью около трех минут, содержит манифест с расистскими взглядами, в котором содержится призыв к борьбе против украинской власти. В дополнение к манифесту, видео включает короткий, 10-секундный отрывок, который, как предполагается, показывает момент нападения на Фарион. В этом фрагменте слышны женские крики, однако из-за того, что большая часть экрана закрыта рукой оператора, видео не позволяет сделать однозначные выводы о происходящем.
Журналисты газеты «Страна.ua» высказали предположение, что объекты, зафиксированные на видео, соответствуют фотографиям с места убийства, опубликованным СМИ, и положение солнца в кадре может указывать на время совершения нападения на Фарион.
На видеозаписи участники неонацистской группировки объясняют причины покушения. Они обвиняют Фарион в разжигании ненависти на почве языковых различий в украинском обществе и заявляют о необходимости «белой революции» для Украины.
Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион известна своими русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Покушение на ее жизнь было совершено вечером 19 июля во Львове. Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power. Больше подробностей о покушении, биографии и состоянии Фарион — в материале URA.RU.
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