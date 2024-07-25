Чем известны неонацисты из NS/WP*, которые взяли ответственность за убийство Ирины Фарион

Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство украинского политика Фарион

25 июля 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Корни группировки NS/WP* — в движении скинхедов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (признана террористической и запрещена на территории РФ). Что известно об этом движении, где оно появилось, на кого представители планировали покушение — в материале URA.RU. Преступления и история группировки Запрещенная на территории РФ неонацистская террористическая группировка National-Socialism/White Power относится к движению скинхедов, которые появились в Англии в конце 60-х годов XX века. Спустя два десятилетия сформировалась идеология White Power, декларирующая расовое превосходство. В 2014 году в Санкт-Петербурге по делу группировки National-Socialism/White Power «Невоград» (запрещена В РФ) проходили 11 человек, подозреваемые в десяти убийствах и четырех покушениях на убийство на почве национальной ненависти. Их приговорили к лишению свободы на срок от трех до 24 лет. В 2018 году также в Санкт-Петербурге вынесли приговор 19 участникам националистической группировки, обвиняемым в 36 преступлениях. Среди них причинение тяжких телесных повреждений, убийства, грабежи, экстремизм. Главарю группировки назначили 16 лет колонии строгого режима. Он признался в убийстве гражданина Узбекистана. Одиннадцать человек получили сроки от четырех до девяти лет. Остальные были освобождены от наказания из-за истечения срока давности, либо получили условные сроки. Члены группировки задерживались за подготовку убийства Соловьева В 2022 году СК РФ задержал шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Все шестеро являлись членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power». Им инкриминировали преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 30 пп. «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе проведенных обысков были изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества. Помимо этого следствие обнаружило поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными. В ФСБ РФ тогда уточнили, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства Владимира Соловьева. Позднее они планировали скрыться за рубежом. Убийство Фарион Ответственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя организация National-Socialism/White Power. По сообщениям украинского телеканала «Прямой», преступная группировка опубликовала видео, на котором, как утверждают сами неонацисты, был запечатлен момент убийства Фарион. Покушение на экс-депутата Верховной Рады произошло вечером 19 июля во Львове на улице Масарика. Украинскому ультраправому политическому и общественному деятелю, известному своими русофобскими высказываниями, выстрелили в висок. Спустя несколько часов после нападения женщина скончалась в реанимации. NS/WP, National Socialism/White Power* — террористическая организация, запрещена на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (признана террористической и запрещена на территории РФ). Что известно об этом движении, где оно появилось, на кого представители планировали покушение — в материале URA.RU. Запрещенная на территории РФ неонацистская террористическая группировка National-Socialism/White Power относится к движению скинхедов, которые появились в Англии в конце 60-х годов XX века. Спустя два десятилетия сформировалась идеология White Power, декларирующая расовое превосходство. В 2014 году в Санкт-Петербурге по делу группировки National-Socialism/White Power «Невоград» (запрещена В РФ) проходили 11 человек, подозреваемые в десяти убийствах и четырех покушениях на убийство на почве национальной ненависти. Их приговорили к лишению свободы на срок от трех до 24 лет. В 2018 году также в Санкт-Петербурге вынесли приговор 19 участникам националистической группировки, обвиняемым в 36 преступлениях. Среди них причинение тяжких телесных повреждений, убийства, грабежи, экстремизм. Главарю группировки назначили 16 лет колонии строгого режима. Он признался в убийстве гражданина Узбекистана. Одиннадцать человек получили сроки от четырех до девяти лет. Остальные были освобождены от наказания из-за истечения срока давности, либо получили условные сроки. В 2022 году СК РФ задержал шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Все шестеро являлись членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power». Им инкриминировали преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 30 пп. «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе проведенных обысков были изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества. Помимо этого следствие обнаружило поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными. В ФСБ РФ тогда уточнили, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства Владимира Соловьева. Позднее они планировали скрыться за рубежом. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяла на себя организация National-Socialism/White Power. По сообщениям украинского телеканала «Прямой», преступная группировка опубликовала видео, на котором, как утверждают сами неонацисты, был запечатлен момент убийства Фарион. Покушение на экс-депутата Верховной Рады произошло вечером 19 июля во Львове на улице Масарика. Украинскому ультраправому политическому и общественному деятелю, известному своими русофобскими высказываниями, выстрелили в висок. Спустя несколько часов после нападения женщина скончалась в реанимации. NS/WP, National Socialism/White Power* — террористическая организация, запрещена на территории РФ