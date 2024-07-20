Экс-депутата Рады Ирину Фарион убили на Украине: как отреагировали в России

Военкор Коц: экс-депутат Рады Ирина Фарион была убита «атмосферой ненависти»

20 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

По мнению военкора Медведева, экс-нардеп Верховной Рады Ирина Фарион должна была предстать перед российским судом Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион известна своими русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Покушение на ее жизнь было совершено вечером 19 июля во Львове. Ей в висок выстрелили из пистолета. Она скончалась в больнице. Полиция начала специальную операцию по задержанию стрелявшего. Как на убийство экс-депутата Украины отреагировали российские военкоры и журналисты — в материале URA.RU. Военкоры Коц и Котенок Новость по теме Чем известна русофобка Ирина Фарион, которой выстрелили в голову во Львове Фарион убила «атмосфера ненависти». Так считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц . Он отметил, что экс-нардеп несколько лет сама создавала эту ненависть антироссийскими высказываниями. Несмотря на русофобию, «никакого злорадства» по поводу ее гибели в словах военкора нет. Ее требования запретить русский язык на Украине и уничтожить всех русскоговорящих в ВСУ вызывали протесты в самой украинской армии. В конечном счете, сообщил Коц, это привело к тому, что один из украинцев «взвел курок у виска Фарион», осуществив таким образом процесс «самоденацификации» народа Украины. Военкор Юрий Котенок также заявил, что прижизненные действия экс-депутата настроили украинскую общественность против нее. Поэтому в местных соцсетях «особого сочувствия к ней не наблюдается». Военкор Медведев Фарион должна была предстать перед российским судом, «справедливым и по заслугам». Такое мнение выразил военкор Георгий Медведев . По его словам, из-за отсутствия законного суда многие не испытывают «радости и злорадства», а только «сожаление». Как и Коц, он уточнил, что Фарион убили сами украинцы: «бандеровский гадюшник продолжает пожирать себя сам». Военкор Евтушенко Убитая экс-депутат является одной из виновниц российско-украинского конфликта. Об этом заявил военкор Владислав Евтушенко . Однако он добавил, что радоваться убийству женщины «и не по мужски, и не по христиански». Маргарита Симоньян Журналистка и редактор RT Маргарита Симоньян припомнила Фарион ее слова об утилизации русскоязычного населения. По ее словам, теперь сама экс-депутат «утилизирована», а с дальнейшей ее судьбой «Господь разберется». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион известна своими русофобными высказываниями и требованиями запрета русского языка в Украине. Покушение на ее жизнь было совершено вечером 19 июля во Львове. Ей в висок выстрелили из пистолета. Она скончалась в больнице. Полиция начала специальную операцию по задержанию стрелявшего. Как на убийство экс-депутата Украины отреагировали российские военкоры и журналисты — в материале URA.RU. Фарион убила «атмосфера ненависти». Так считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он отметил, что экс-нардеп несколько лет сама создавала эту ненависть антироссийскими высказываниями. Несмотря на русофобию, «никакого злорадства» по поводу ее гибели в словах военкора нет. Ее требования запретить русский язык на Украине и уничтожить всех русскоговорящих в ВСУ вызывали протесты в самой украинской армии. В конечном счете, сообщил Коц, это привело к тому, что один из украинцев «взвел курок у виска Фарион», осуществив таким образом процесс «самоденацификации» народа Украины. Военкор Юрий Котенок также заявил, что прижизненные действия экс-депутата настроили украинскую общественность против нее. Поэтому в местных соцсетях «особого сочувствия к ней не наблюдается». Фарион должна была предстать перед российским судом, «справедливым и по заслугам». Такое мнение выразил военкор Георгий Медведев. По его словам, из-за отсутствия законного суда многие не испытывают «радости и злорадства», а только «сожаление». Как и Коц, он уточнил, что Фарион убили сами украинцы: «бандеровский гадюшник продолжает пожирать себя сам». Убитая экс-депутат является одной из виновниц российско-украинского конфликта. Об этом заявил военкор Владислав Евтушенко. Однако он добавил, что радоваться убийству женщины «и не по мужски, и не по христиански». Журналистка и редактор RT Маргарита Симоньян припомнила Фарион ее слова об утилизации русскоязычного населения. По ее словам, теперь сама экс-депутат «утилизирована», а с дальнейшей ее судьбой «Господь разберется».