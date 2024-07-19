Чем известна русофобка Ирина Фарион, которой неизвестный выстрелил в голову во Львове

Во Львове экс-депутату Рады Ирине Фарион выстрелили в голову

19 июля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Во Львове началась спецоперация по задержанию преступника, который совершил выстрел в Ирину Фарион, сообщила полиция области Фото: Евгений Котенко / РИА Новости Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая известна своими русофобными высказываниями. На данный момент в городе развернулась специальная полицейская операция по задержанию преступника, который выстрелил ей в голову. Больше подробностей о покушении, биографии и состоянии Фарион — в материале URA.RU. Кто такая Ирина Фарион Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. Так, в феврале 2010 года женщина призывала детей в детском саду отказаться от использования русских уменьшительных имен. В июне 2012 года Фарион стала причиной увольнения водителя львовского маршрутного такси после того, как он отказался выполнить ее требование выключить русскоязычное радио. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) завело уголовное дело в отношении националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка. Кроме того, известно, что она предлагала уничтожать бойцов ВСУ, которые отказывались переходить на украинский язык. Что известно о покушении Вечером 19 июля во Львове, на улице Масарика произошло покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион. Преступник выстрелил ей в голову и скрылся с места преступления. На данный момент состояние женщины неизвестно. Уточняется, что на стрелявшем были перчатки, а на оружии не было глушителя. В каком состоянии находится Фарион находится с огнестрельным ранением в критическом состоянии в больнице первого ТМО: «пациентка поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелым. Ей оказывается неотложная помощь». Спецоперация по делу Фарион Во Львове началась специальная полицейская операция по задержанию расстрелявшего экс-нардепа Фарион, сообщила полиция области. По их данным, злоумышленник больше недели караулил Фарион во дворе на улице Масарика. Также появились первые фото и видео с места происшествия. Видна большая лужа крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, которая известна своими русофобными высказываниями. На данный момент в городе развернулась специальная полицейская операция по задержанию преступника, который выстрелил ей в голову. Больше подробностей о покушении, биографии и состоянии Фарион — в материале URA.RU. Ирина Фарион известна своими русофобскими высказываниями. Так, в феврале 2010 года женщина призывала детей в детском саду отказаться от использования русских уменьшительных имен. В июне 2012 года Фарион стала причиной увольнения водителя львовского маршрутного такси после того, как он отказался выполнить ее требование выключить русскоязычное радио. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) завело уголовное дело в отношении националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка. Кроме того, известно, что она предлагала уничтожать бойцов ВСУ, которые отказывались переходить на украинский язык. Вечером 19 июля во Львове, на улице Масарика произошло покушение на экс-депутата Рады Ирину Фарион. Преступник выстрелил ей в голову и скрылся с места преступления. На данный момент состояние женщины неизвестно. Уточняется, что на стрелявшем были перчатки, а на оружии не было глушителя. Фарион находится с огнестрельным ранением в критическом состоянии в больнице первого ТМО: «пациентка поступила в больницу около 20:00 в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением. На момент поступления ее состояние было крайне тяжелым. Ей оказывается неотложная помощь». Во Львове началась специальная полицейская операция по задержанию расстрелявшего экс-нардепа Фарион, сообщила полиция области. По их данным, злоумышленник больше недели караулил Фарион во дворе на улице Масарика. Также появились первые фото и видео с места происшествия. Видна большая лужа крови.