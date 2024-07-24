24 июля 2024

В Свердловской области будут бушевать шторм, ливни и крупный град

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Курган, погода, ураган, ливень, дождь
Свердловчан просят быть бдительными Фото:

В Свердловской области 26 и 27 июля ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные ливни, грозы и крупный град. О непогоде в регионе предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 26—27 июля местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни, грозы, крупный град. Будьте бдительны», — следует из сообщения.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В период непогоды свердловчан призывают отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

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В Свердловской области 26 и 27 июля ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные ливни, грозы и крупный град. О непогоде в регионе предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Внимание! 26—27 июля местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни, грозы, крупный град. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В период непогоды свердловчан призывают отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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