В Свердловской области будут бушевать шторм, ливни и крупный град

Свердловчан просят быть бдительными
В Свердловской области 26 и 27 июля ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные ливни, грозы и крупный град. О непогоде в регионе предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Внимание! 26—27 июля местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни, грозы, крупный град. Будьте бдительны», — следует из сообщения.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В период непогоды свердловчан призывают отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.
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