В Свердловской области будут бушевать шторм, ливни и крупный град

25 июля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Свердловчан просят быть бдительными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 26 и 27 июля ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные ливни, грозы и крупный град. О непогоде в регионе предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Внимание! 26—27 июля местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни, грозы, крупный град. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В период непогоды свердловчан призывают отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 26 и 27 июля ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные ливни, грозы и крупный град. О непогоде в регионе предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Внимание! 26—27 июля местами в Свердловской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни, грозы, крупный град. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». В период непогоды свердловчан призывают отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.