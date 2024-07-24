В вотчине «Лукойла» в ХМАО открылся завод по производству нефтяного оборудования

В Когалыме (ХМАО) — одном из опорных городов нефтяной компании «Лукойл» — открылся завод по производству деталей для нефтяного оборудования. На производственной площадке будут изготавливать полимерные центраторы для бурения нефтегазовых скважин, сообщил официальный telegram-канал властей ХМАО.
«Первый в Западной Сибири завод по производству полимерных центраторов для нефтегазовых скважин запустили 23 июля на площадке Когалымского индустриального парка. Оборудование создают полностью из отечественных компонентов и будут применять вместо стальных конструкций, что позволит инженерам-проектировщикам моделировать горизонтальные скважины большей протяженности», — указано в публикации telegram-канала «Югра Z Официально».
Производственные цеха будут работать на базе индустриального парка «Когалым». Проект при поддержке окружного правительства и Фонда развития Югры реализовала фирма «МАКСИМА Дриллинг» из Башкирии.
Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!