24 июля 2024

В вотчине «Лукойла» в ХМАО открылся завод по производству нефтяного оборудования

Новый завод в Когалыме будет производить детали оборудования для бурения скважин
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству деталей для нефтяного оборудования открыли в Когалыме (ХМАО)
Завод по производству деталей для нефтяного оборудования открыли в Когалыме (ХМАО) Фото:

В Когалыме (ХМАО) — одном из опорных городов нефтяной компании «Лукойл» — открылся завод по производству деталей для нефтяного оборудования. На производственной площадке будут изготавливать полимерные центраторы для бурения нефтегазовых скважин, сообщил официальный telegram-канал властей ХМАО.

«Первый в Западной Сибири завод по производству полимерных центраторов для нефтегазовых скважин запустили 23 июля на площадке Когалымского индустриального парка. Оборудование создают полностью из отечественных компонентов и будут применять вместо стальных конструкций, что позволит инженерам-проектировщикам моделировать горизонтальные скважины большей протяженности», — указано в публикации telegram-канала «Югра Z Официально».

Производственные цеха будут работать на базе индустриального парка «Когалым». Проект при поддержке окружного правительства и Фонда развития Югры реализовала фирма «МАКСИМА Дриллинг» из Башкирии. 

Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.

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В Когалыме (ХМАО) — одном из опорных городов нефтяной компании «Лукойл» — открылся завод по производству деталей для нефтяного оборудования. На производственной площадке будут изготавливать полимерные центраторы для бурения нефтегазовых скважин, сообщил официальный telegram-канал властей ХМАО. «Первый в Западной Сибири завод по производству полимерных центраторов для нефтегазовых скважин запустили 23 июля на площадке Когалымского индустриального парка. Оборудование создают полностью из отечественных компонентов и будут применять вместо стальных конструкций, что позволит инженерам-проектировщикам моделировать горизонтальные скважины большей протяженности», — указано в публикации telegram-канала «Югра Z Официально». Производственные цеха будут работать на базе индустриального парка «Когалым». Проект при поддержке окружного правительства и Фонда развития Югры реализовала фирма «МАКСИМА Дриллинг» из Башкирии.  Ранее URA.RU писало, что китайская компания открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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