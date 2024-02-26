Китайская компания открыла нефтесервисное предприятие в ХМАО

Компания «Керуи», главный офис которой находится в Китае, открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.
«ООО „Грпс Югра“ зарегистрирована в феврале 2024 года в Нефтеюганске. Учредители — „Керуи НГР“ и Цзинь Лян», — указано в системе СБИС.
Новое предприятие в Нефтеюганске возглавил руководитель российского филиала «Керуи НГР» Вадим Яковлев. «Керуи НГР» в России учредила компания «ШАНЬДУН КЕРУИ ПЕТРОЛЕУМ ЭНД ГАЗ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.». Главный научный и технологический центр производителя нефтяного оборудования расположен в китайском городе Дуньин. Компания вышла на российский рынок в 2010 году. В ХМАО уже есть несколько представительств фирмы: в Сургуте и в Нижневартовске.
Ранее URA.RU писало, что китайская нефтесервисная корпорация «Гуан Син» построит в ХМАО завод по производству нефтяного и газового оборудования. Производственную площадку планировали обустроить в Сургуте.
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