26 февраля 2024

Китайская компания открыла нефтесервисное предприятие в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
В Нефтеюганске открылся филиал китайской фирмы — производителя нефтяного оборудования Фото:

Компания «Керуи», главный офис которой находится в Китае, открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске.

«ООО „Грпс Югра“ зарегистрирована в феврале 2024 года в Нефтеюганске. Учредители — „Керуи НГР“ и Цзинь Лян», — указано в системе СБИС.

Новое предприятие в Нефтеюганске возглавил руководитель российского филиала «Керуи НГР» Вадим Яковлев. «Керуи НГР» в России учредила компания «ШАНЬДУН КЕРУИ ПЕТРОЛЕУМ ЭНД ГАЗ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.». Главный научный и технологический центр производителя нефтяного оборудования расположен в китайском городе Дуньин. Компания вышла на российский рынок в 2010 году. В ХМАО уже есть несколько представительств фирмы: в Сургуте и в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что китайская нефтесервисная корпорация «Гуан Син» построит в ХМАО завод по производству нефтяного и газового оборудования. Производственную площадку планировали обустроить в Сургуте.

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Компания «Керуи», главный офис которой находится в Китае, открыла в ХМАО нефтесервисное предприятие «Грпс Югра». Новая организация зарегистрирована в Нефтеюганске. «ООО „Грпс Югра“ зарегистрирована в феврале 2024 года в Нефтеюганске. Учредители — „Керуи НГР“ и Цзинь Лян», — указано в системе СБИС. Новое предприятие в Нефтеюганске возглавил руководитель российского филиала «Керуи НГР» Вадим Яковлев. «Керуи НГР» в России учредила компания «ШАНЬДУН КЕРУИ ПЕТРОЛЕУМ ЭНД ГАЗ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.». Главный научный и технологический центр производителя нефтяного оборудования расположен в китайском городе Дуньин. Компания вышла на российский рынок в 2010 году. В ХМАО уже есть несколько представительств фирмы: в Сургуте и в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что китайская нефтесервисная корпорация «Гуан Син» построит в ХМАО завод по производству нефтяного и газового оборудования. Производственную площадку планировали обустроить в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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