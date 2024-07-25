Стали известны подробности ареста главы ВСК Андрея Белкова

В Москве по решению суда арестовали на два месяца экс-главу Военно-строительной компании Минобороны (ВСК) Андрея Белкова. Появились новые подробности по фигуранту дела. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд постановил арестовать Белкова сроком на два месяца. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении оборонного заказа — закупке томографа по завышенной стоимости», — передает «Коммерсант» со ссылкой на документы суда.
Адвокаты Белкова просили суд не заключать его под стражу. Однако их требования остались без удовлетворения, отмечается в материалах.
Судебное заседание, связанное с Белковым, началось с просьбы его защиты заслушать несколько свидетелей, включая его супругу Оксану и первого руководителя управления капстроительства Минобороны Андрея Батищева, где работал Белков. Белков до недавнего времени занимал пост гендиректора ВСК. Однако он уволился по собственному желанию в сентябре прошлого года.
Супруга задержанного Оксана эмоционально заявила в суде, что является домохозяйкой и воспитывает троих детей, двое из которых несовершеннолетние. Она добавила, что находится на финансовом обеспечении мужа. Оксана охарактеризовала мужа как заботливого отца детей, подчеркивая его достоинства и роль в семье.
В ходе заседания Батищев отметил, что Белков активно занимался строительством госпиталей и возведением защитных сооружений в рамках подготовки военной операции (СВО), находясь буквально на линии огня. На вопрос судьи о том, как Белков смог провести отдых в Турции, тем более, что его задержали сразу после возвращения домой. Батищев пояснил, что отдых был согласован с военной контрразведкой и Федеральной службой безопасности (ФСБ) в целом.
Ранее бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в коррупции, призвал суд отпустить его из-под стражи. Его защита обосновала этот запрос тем, что он ранее участвовал в боевых действиях в зоне СВО, а также имеет государственные награды и благодарности, передает RT.
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