Комбат ВСУ раскритиковал генералов из-за больших потерь в ДНР

26 июля 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Из-за приказов генералов ВСУ теряют бойцов, пожаловался комбат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные понесли потери в Донецкой Народной Республики в районе села Прогресс, следует из слов комбата 47-й механизированной бригады ВСУ Александра Ширшина. Он сформулировал жесткие приказы генералов как причину ненужных жертв. «Из-за того, что наши генералы — „ни шагу назад, стоим до последнего солдата“ — к сожалению, мы понесли потери, которых можно было бы избежать», — выразил свое недовольство Ширшин в интервью hromadske. Ширшин отметил, что его бригада оказалась в сложной ситуации, почти окруженной российскими военными. В некоторых районах ВСУ продолжают терять свои позиции. О росте потерь ВСУ сообщал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, потери растут каждый день. По информации военного эксперта Алексея Леонкова, украинская армия теряет до 2500 человек ежедневно по всей линии соприкосновения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные понесли потери в Донецкой Народной Республики в районе села Прогресс, следует из слов комбата 47-й механизированной бригады ВСУ Александра Ширшина. Он сформулировал жесткие приказы генералов как причину ненужных жертв. «Из-за того, что наши генералы — „ни шагу назад, стоим до последнего солдата“ — к сожалению, мы понесли потери, которых можно было бы избежать», — выразил свое недовольство Ширшин в интервью hromadske. Ширшин отметил, что его бригада оказалась в сложной ситуации, почти окруженной российскими военными. В некоторых районах ВСУ продолжают терять свои позиции. О росте потерь ВСУ сообщал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, потери растут каждый день. По информации военного эксперта Алексея Леонкова, украинская армия теряет до 2500 человек ежедневно по всей линии соприкосновения.