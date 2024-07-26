В Кремле назвали сообщения СМИ об аресте повара Грязнова курьезными

Кремль: сообщения об аресте повара Грязнова курьезны
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ об аресте повара Грязнова курьезными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ об аресте повара Грязнова курьезными Фото:

В Кремле назвали сообщения французских СМИ о задержании в Париже пермяка Кирилла Грязнова курьезными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что в Кремле нет никакой информации, как нет ее и в российском посольстве во Франции.

«Мы не обладаем никакой информацией [по этой ситуации]. Мы видели сообщения СМИ. Они такие достаточно курьезные. По идее, [французские власти] должны были проинформировать наше посольство в Париже. Надеемся, что информация дипломатам будет предоставлена», — отметил Песков.

В Париже задержан россиянин, повар из Перми Кирилл Грязнов. Его обвиняют в подготовке «дестабилизирующих» мероприятий во время Олимпиады. Местные СМИ считают, что он был завербован ФСБ и ГРУ. Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля.

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В Кремле назвали сообщения французских СМИ о задержании в Париже пермяка Кирилла Грязнова курьезными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что в Кремле нет никакой информации, как нет ее и в российском посольстве во Франции. «Мы не обладаем никакой информацией [по этой ситуации]. Мы видели сообщения СМИ. Они такие достаточно курьезные. По идее, [французские власти] должны были проинформировать наше посольство в Париже. Надеемся, что информация дипломатам будет предоставлена», — отметил Песков. В Париже задержан россиянин, повар из Перми Кирилл Грязнов. Его обвиняют в подготовке «дестабилизирующих» мероприятий во время Олимпиады. Местные СМИ считают, что он был завербован ФСБ и ГРУ. Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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