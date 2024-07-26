Хинштейн предрек серьезные проблемы Google и YouTube

Хинштейн: российские дата-центры перестают работать с Google по серым схемам
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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Ранее сказанные слова Хинштейна о замедлении YouTube оказались правдой Фото:
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В России замедляют YouTube

Дата-центры в России, которые сотрудничают с Google, планируют в скором времени прекратить работать с компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по „серым схемам“ (неважно, в чьем лице она выступает)», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в связи с этим скорость загрузки YouTube резко упадет до 70%.

Депутат Госдумы добавил, что администрации ЦОДов будет прекращать работу с «серыми схемами» в августе, чтобы уменьшить последствия для пользователей Google и его сервисов. Ожидается, что изменения затронут в первую очередь трафик стационарных компьютеров.

Не смотря на предстоящие изменения, Хинштейн подчеркивает, что YouTube останется доступным для российских пользователей. Люди, которые просматривают художественный или учебно-просветительский контент, по-прежнему смогут это делать, хотя на загрузку видео теперь потребуется больше времени.

Ранее депутат сообщил, что на «десктопных» версиях компьютеров скорость загрузки видео-платформы упадет до 40%, а к концу недели — до 70%. При этом Хинштейн отметил, что мобильные телефоны изменения пока не затронут, передает «Национальная служба новостей».

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Дата-центры в России, которые сотрудничают с Google, планируют в скором времени прекратить работать с компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по „серым схемам“ (неважно, в чьем лице она выступает)», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в связи с этим скорость загрузки YouTube резко упадет до 70%. Депутат Госдумы добавил, что администрации ЦОДов будет прекращать работу с «серыми схемами» в августе, чтобы уменьшить последствия для пользователей Google и его сервисов. Ожидается, что изменения затронут в первую очередь трафик стационарных компьютеров. Не смотря на предстоящие изменения, Хинштейн подчеркивает, что YouTube останется доступным для российских пользователей. Люди, которые просматривают художественный или учебно-просветительский контент, по-прежнему смогут это делать, хотя на загрузку видео теперь потребуется больше времени. Ранее депутат сообщил, что на «десктопных» версиях компьютеров скорость загрузки видео-платформы упадет до 40%, а к концу недели — до 70%. При этом Хинштейн отметил, что мобильные телефоны изменения пока не затронут, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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