Хинштейн предрек серьезные проблемы Google и YouTube

Хинштейн: российские дата-центры перестают работать с Google по серым схемам

26 июля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Ранее сказанные слова Хинштейна о замедлении YouTube оказались правдой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России замедляют YouTube Дата-центры в России, которые сотрудничают с Google, планируют в скором времени прекратить работать с компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по „серым схемам“ (неважно, в чьем лице она выступает)», — написал Хинштейн в своем telegram-канале . Он отметил, что в связи с этим скорость загрузки YouTube резко упадет до 70%. Депутат Госдумы добавил, что администрации ЦОДов будет прекращать работу с «серыми схемами» в августе, чтобы уменьшить последствия для пользователей Google и его сервисов. Ожидается, что изменения затронут в первую очередь трафик стационарных компьютеров. Не смотря на предстоящие изменения, Хинштейн подчеркивает, что YouTube останется доступным для российских пользователей. Люди, которые просматривают художественный или учебно-просветительский контент, по-прежнему смогут это делать, хотя на загрузку видео теперь потребуется больше времени. Ранее депутат сообщил, что на «десктопных» версиях компьютеров скорость загрузки видео-платформы упадет до 40%, а к концу недели — до 70%. При этом Хинштейн отметил, что мобильные телефоны изменения пока не затронут, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дата-центры в России, которые сотрудничают с Google, планируют в скором времени прекратить работать с компанией по «серым схемам», поэтому скорость загрузки видео-платформы YouTube резко упадет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по „серым схемам“ (неважно, в чьем лице она выступает)», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в связи с этим скорость загрузки YouTube резко упадет до 70%. Депутат Госдумы добавил, что администрации ЦОДов будет прекращать работу с «серыми схемами» в августе, чтобы уменьшить последствия для пользователей Google и его сервисов. Ожидается, что изменения затронут в первую очередь трафик стационарных компьютеров. Не смотря на предстоящие изменения, Хинштейн подчеркивает, что YouTube останется доступным для российских пользователей. Люди, которые просматривают художественный или учебно-просветительский контент, по-прежнему смогут это делать, хотя на загрузку видео теперь потребуется больше времени. Ранее депутат сообщил, что на «десктопных» версиях компьютеров скорость загрузки видео-платформы упадет до 40%, а к концу недели — до 70%. При этом Хинштейн отметил, что мобильные телефоны изменения пока не затронут, передает «Национальная служба новостей».