Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков

РИАН: дело Булгакова связано с поставкой некачественной еды в войска

26 июля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Булгаков обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска Фото: Минобороны России Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Задержание Булгакова В пятницу ФСБ и СК России сообщили об аресте экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Его поместили в СИЗО и начали следственные действия. Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. В сентябре 2022 года был освобожден от должности из-за перехода на другую работу. В пятницу Дмитрия Булгакова задержали по коррупционному делу Фото: Анна Майорова © URA.RU Поставка некачественного питания в войска Булгаков обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска, стоимость которой была очень завышена. В результате этого военнослужащие получали некачественные продукты питания. При этом даже военные в зоне СВО не могли получить качественную еду. Поставка пайков с заниженной энергетической ценностью Также в российские войска поступали пайки с заниженной энергетической ценностью. По словам источника РИА Новости, мясо говядины заменяли на свинину и курятину, из-за чего солдаты получали меньше калорий. Дмитрий Булгаков поставлял в войска пайки с заниженной энергетической ценностью Фото: Анна Майорова © URA.RU Лоббирование интересов компаний Используя свое служебное положение, Дмитрий Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты. В том числе он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». На руководство этого комбината возбудили уголовное дело по статье о присвоении имущества Обыск недвижимости Булгакова В четверг, 25 июля, следователи обыскали недвижимость Булгакова. В том числе — две квартиры в Москве общей площадью 182 квадратных метра и несколько участков в Чеховском и Наро-Фоминском районах. Недвижимость Булгакова уже обыскали Фото: Анна Майорова © URA.RU Заработок Булгакова Согласно последней открытой декларации 2018 года, Булгаков заработал более 15 миллионов рублей за год. За то время, пока он занимал должность замминистра обороны, его жена купила земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 600 квадратных метров в Подмосковье. Кроме того, на супругу Булгакова записан автомобиль Lexus RX350. При этом доход женщины в 2018 году составил всего 226 тысяч рублей. Арест других фигурантов дела Еще в апреле были арестованы трое фигурантов дела Булгакова. Басманный суд Москвы тогда арестовал Александра Михаленко, Эльвиру Смирнову и Валерия Ковалевича (гендиректор АО «Грязинский пищевой комбинат») по делу о поставках в войска некачественной пищи по завышенной цене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. По данным РИА Новости, он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В пятницу ФСБ и СК России сообщили об аресте экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Его поместили в СИЗО и начали следственные действия. Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение армии РФ. В сентябре 2022 года был освобожден от должности из-за перехода на другую работу. Булгаков обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска, стоимость которой была очень завышена. В результате этого военнослужащие получали некачественные продукты питания. При этом даже военные в зоне СВО не могли получить качественную еду. Также в российские войска поступали пайки с заниженной энергетической ценностью. По словам источника РИА Новости, мясо говядины заменяли на свинину и курятину, из-за чего солдаты получали меньше калорий. Используя свое служебное положение, Дмитрий Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты. В том числе он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». На руководство этого комбината возбудили уголовное дело по статье о присвоении имущества В четверг, 25 июля, следователи обыскали недвижимость Булгакова. В том числе — две квартиры в Москве общей площадью 182 квадратных метра и несколько участков в Чеховском и Наро-Фоминском районах. Согласно последней открытой декларации 2018 года, Булгаков заработал более 15 миллионов рублей за год. За то время, пока он занимал должность замминистра обороны, его жена купила земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 600 квадратных метров в Подмосковье. Кроме того, на супругу Булгакова записан автомобиль Lexus RX350. При этом доход женщины в 2018 году составил всего 226 тысяч рублей. Еще в апреле были арестованы трое фигурантов дела Булгакова. Басманный суд Москвы тогда арестовал Александра Михаленко, Эльвиру Смирнову и Валерия Ковалевича (гендиректор АО «Грязинский пищевой комбинат») по делу о поставках в войска некачественной пищи по завышенной цене.