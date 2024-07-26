26 июля 2024

Под Челябинском из-за прорыва дамбы образовалась многокилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
Пробка под Челябинском расстянулась на шесть километров Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Под Челябинском из-за прорыва дамбы в Карабаше перекрыли часть дорог. В результате, как сообщают читатели, образовалась большая пробка.

«Пробка под Челябинском длиною шесть километров. Стоим уже два часа», — сообщают читатели.

После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления.

Дамбу прорвало из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контрое полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.

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Под Челябинском из-за прорыва дамбы в Карабаше перекрыли часть дорог. В результате, как сообщают читатели, образовалась большая пробка. «Пробка под Челябинском длиною шесть километров. Стоим уже два часа», — сообщают читатели. После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления. Дамбу прорвало из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контрое полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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