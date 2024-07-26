Происшествия Под Челябинском из-за прорыва дамбы образовалась многокилометровая пробка 26 июля 2024 в 23:43 Размер текста - 17 + Пробка под Челябинском расстянулась на шесть километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Под Челябинском из-за прорыва дамбы в Карабаше перекрыли часть дорог. В результате, как сообщают читатели, образовалась большая пробка. «Пробка под Челябинском длиною шесть километров. Стоим уже два часа», — сообщают читатели. После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления. Дамбу прорвало из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контрое полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под Челябинском из-за прорыва дамбы в Карабаше перекрыли часть дорог. В результате, как сообщают читатели, образовалась большая пробка. «Пробка под Челябинском длиною шесть километров. Стоим уже два часа», — сообщают читатели. После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления. Дамбу прорвало из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контрое полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям