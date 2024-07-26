Под Челябинском из-за прорыва дамбы образовалась многокилометровая пробка

Под Челябинском из-за прорыва дамбы в Карабаше перекрыли часть дорог. В результате, как сообщают читатели, образовалась большая пробка.
«Пробка под Челябинском длиною шесть километров. Стоим уже два часа», — сообщают читатели.
После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления.
Дамбу прорвало из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контрое полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
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