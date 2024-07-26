Возле Карабаша в Челябинской области прорвало дамбу, сотни людей эвакуируют: онлайн-трансляция

Возле Карабаша в Челябинской области прорвало дамбу, сотни людей эвакуируют

26 июля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Люди спасаются на крышах домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После масштабных ливней в Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления находятся 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации. 00:16 На место ЧП выехал прокурор города Карабаша Василий Пичугин для координации действий оперативных служб, которыми проводятся работы по ликвидации последствий разрушения плотины, сообщили в пресс-службе ведомства. Также организована «горячая линия» для получения оперативной информации о складывающейся обстановке по телефону: +7 (951) 245-39-50. 00:11 На место ЧП в поселок Сактаево Карабашского городского округа прибыл корреспондент URA.RU. Местные жители рассказали, что об эвакуации было объявлено примерно час назад. «Позвонили, сказали, готовьте документы, таблетки и все, что вам необходимо», — сообщила URA.RU Гафира Архипова. Об эвакуации жителям поселка Сактаево сообщили примерно час назад Фото: Анатолий Мармышев, URA.RU 00:05 Очевидцы опубликовали видео, на котором показано, что осталось на месте Киалимского водохранилища в Челябинской области, где 26 июля прорвало дамбу. Видео появилось в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». 23:59 В Карабаше градообразующее предприятие подключилось к спасательной операции. АО «Карабашмедь» предоставило заводской профилакторий для людей с подтопленных территорий, а также спасателей и технику, заявили в пресс-службе предприятия. Об этом пишет сайт «74.ру». 23:47 Спасатели МЧС России эвакуируют жителей населенных пунктов в Челябинской области, где 26 июля размыло дамбу, сообщили в пресс-службе ведомства. Эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения. 23:38 В Челябинской области частично эвакуирован поселок Киалим, сообщает telegram-канал Shot. Поселок находится ближе всего к прорванной плотине. Около 30 местных жителей уже вывезены в Карабаш в пункт временного размещения (ПВР). Вода в Киалимском водохранилище поднялась еще днем 26 июля из-за сильных ливней. К вечеру сооружение размыло, мощный поток воды хлынул в сторону населенных пунктов. 23:31 На месте ЧП в Челябинской области работают сотрудники полиции. Они делятся кадрами с трассы, которая оказалась затоплена. На фото видно скопление машин, также видно, что дождь продолжает идти. Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен, движение перекрыто Telegram-канал «Полиция Южного Урала» Судя по фото, дождь продолжает идти Telegram-канал «Полиция Южного Урала» Сотрудники полиции обеспечивают охрану порядка в зоне подтопления Telegram-канал «Полиция Южного Урала» 23:25 Пострадавших в Челябинской области из-за подтопления из-за прорыва дамбы в Карабашском округе нет. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера. «Мы готовились к тому, что у нас аномальные осадки, у нас по поручению губернатора во всех муниципалитетах были развернуты оперштабы и успели вовремя среагировать. В зоне подтопления сейчас не более 200 человек, пострадавших, предварительно, нет», — сообщили в пресс-службе губернатора региона. 23:14 Сотрудники полиции обеспечивают охрану порядка и безопасность дорожного движения в зоне подтопления на Киалимском водохранилище, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Из-за резкого подъема уровня воды произошло разрушение плотины. Для организации охраны общественного порядка и оказания помощи в эвакуации населения на место направлен личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».



Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме. 23:12 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в Челябинской области. По предварительным данным, подтоплен один поселок. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения. 22:59 «В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7800000 кубических метров), которое впадает в реку Большой Киалим», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области. 22:57 Жителей поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали быть готовыми к эвакуации. Об этом заявили в правительстве Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После масштабных ливней в Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления находятся 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации. 00:16 27.07.2024 На место ЧП выехал прокурор города Карабаша Василий Пичугин для координации действий оперативных служб, которыми проводятся работы по ликвидации последствий разрушения плотины, сообщили в пресс-службе ведомства. Также организована «горячая линия» для получения оперативной информации о складывающейся обстановке по телефону: +7 (951) 245-39-50. 00:11 27.07.2024 На место ЧП в поселок Сактаево Карабашского городского округа прибыл корреспондент URA.RU. Местные жители рассказали, что об эвакуации было объявлено примерно час назад. «Позвонили, сказали, готовьте документы, таблетки и все, что вам необходимо», — сообщила URA.RU Гафира Архипова. 00:05 27.07.2024 Очевидцы опубликовали видео, на котором показано, что осталось на месте Киалимского водохранилища в Челябинской области, где 26 июля прорвало дамбу. Видео появилось в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». 23:59 26.07.2024 В Карабаше градообразующее предприятие подключилось к спасательной операции. АО «Карабашмедь» предоставило заводской профилакторий для людей с подтопленных территорий, а также спасателей и технику, заявили в пресс-службе предприятия. Об этом пишет сайт «74.ру». 23:47 26.07.2024 Спасатели МЧС России эвакуируют жителей населенных пунктов в Челябинской области, где 26 июля размыло дамбу, сообщили в пресс-службе ведомства. Эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения. 23:38 26.07.2024 В Челябинской области частично эвакуирован поселок Киалим, сообщает telegram-канал Shot. Поселок находится ближе всего к прорванной плотине. Около 30 местных жителей уже вывезены в Карабаш в пункт временного размещения (ПВР). Вода в Киалимском водохранилище поднялась еще днем 26 июля из-за сильных ливней. К вечеру сооружение размыло, мощный поток воды хлынул в сторону населенных пунктов. 23:31 26.07.2024 На месте ЧП в Челябинской области работают сотрудники полиции. Они делятся кадрами с трассы, которая оказалась затоплена. На фото видно скопление машин, также видно, что дождь продолжает идти. 23:25 26.07.2024 Пострадавших в Челябинской области из-за подтопления из-за прорыва дамбы в Карабашском округе нет. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу губернатора Алексея Текслера. «Мы готовились к тому, что у нас аномальные осадки, у нас по поручению губернатора во всех муниципалитетах были развернуты оперштабы и успели вовремя среагировать. В зоне подтопления сейчас не более 200 человек, пострадавших, предварительно, нет», — сообщили в пресс-службе губернатора региона. 23:14 26.07.2024 Сотрудники полиции обеспечивают охрану порядка и безопасность дорожного движения в зоне подтопления на Киалимском водохранилище, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Из-за резкого подъема уровня воды произошло разрушение плотины. Для организации охраны общественного порядка и оказания помощи в эвакуации населения на место направлен личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский». Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме. 23:12 26.07.2024 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в Челябинской области. По предварительным данным, подтоплен один поселок. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развернуто два пункта временного размещения. 22:59 26.07.2024 «В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7800000 кубических метров), которое впадает в реку Большой Киалим», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области. 22:57 26.07.2024 Жителей поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали быть готовыми к эвакуации. Об этом заявили в правительстве Челябинской области.