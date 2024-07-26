Спасатели начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы в Карабаше

26 июля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС обходят дома в поисках жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу В Карабаше (Челябинская область) сотрудник регионального управления МЧС начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В городе для граждан развернули пункты временного размещения. Их организовали в здании двух школ. Насыпную дамбу прорвало в результате проливных дождей. В зоне подтопления остались около 200 человек. Ситуация по ликвидации последствий находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карабаше (Челябинская область) сотрудник регионального управления МЧС начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В городе для граждан развернули пункты временного размещения. Их организовали в здании двух школ. Насыпную дамбу прорвало в результате проливных дождей. В зоне подтопления остались около 200 человек. Ситуация по ликвидации последствий находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.