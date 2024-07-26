26 июля 2024

Спасатели начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы в Карабаше

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, мчс, форма, нашивки
Сотрудники МЧС обходят дома в поисках жителей Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

В Карабаше (Челябинская область) сотрудник регионального управления МЧС начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В городе для граждан развернули пункты временного размещения. Их организовали в здании двух школ.

Насыпную дамбу прорвало в результате проливных дождей. В зоне подтопления остались около 200 человек. Ситуация по ликвидации последствий находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.

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В Карабаше (Челябинская область) сотрудник регионального управления МЧС начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В городе для граждан развернули пункты временного размещения. Их организовали в здании двух школ. Насыпную дамбу прорвало в результате проливных дождей. В зоне подтопления остались около 200 человек. Ситуация по ликвидации последствий находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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