Спасатели начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы в Карабаше

В Карабаше (Челябинская область) сотрудник регионального управления МЧС начали эвакуацию жителей после прорыва дамбы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В городе для граждан развернули пункты временного размещения. Их организовали в здании двух школ.
Насыпную дамбу прорвало в результате проливных дождей. В зоне подтопления остались около 200 человек. Ситуация по ликвидации последствий находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
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