Челябинских водителей просят воздержаться от поездок из-за прорыва дамбы

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение, водителей просят воздержаться от поездок в сторону участка дороги Миасс-Карабаш-Кыштым из-за прорыва дамбы в Киалимском водохранилище. Об этом 26 июня сообщил в пресс-службе Миндортранса Челябинской области
«Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км оказался затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления.Убедительно просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении», — сообщили в пресс-службе. Водителей попросили искать другие способы проезда.
Ранее в онлайн-трансляции URA.RU сообщалось, что жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали быть готовыми к эвакуации. В результате сильных осадков в водохранилище поднялась вода. Случился прорыв дамбы.
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