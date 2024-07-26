26 июля 2024

Челябинских водителей просят воздержаться от поездок из-за прорыва дамбы

© Служба новостей «URA.RU»
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АПВГК. Митинг водителей. Курган, шоссе тюнина, митинг водителей
Из-за прорыва дамбы автодорога закрыта в оба направления Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение, водителей просят воздержаться от поездок в сторону участка дороги Миасс-Карабаш-Кыштым из-за прорыва дамбы в Киалимском водохранилище. Об этом 26 июня сообщил в пресс-службе Миндортранса Челябинской области

«Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км оказался затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления.Убедительно просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении», — сообщили в пресс-службе. Водителей попросили искать другие способы проезда.

Ранее в онлайн-трансляции URA.RU сообщалось, что жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали быть готовыми к эвакуации. В результате сильных осадков в водохранилище поднялась вода. Случился прорыв дамбы.

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В Челябинской области объявили экстренное предупреждение, водителей просят воздержаться от поездок в сторону участка дороги Миасс-Карабаш-Кыштым из-за прорыва дамбы в Киалимском водохранилище. Об этом 26 июня сообщил в пресс-службе Миндортранса Челябинской области «Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км оказался затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления.Убедительно просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении», — сообщили в пресс-службе. Водителей попросили искать другие способы проезда. Ранее в онлайн-трансляции URA.RU сообщалось, что жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовали быть готовыми к эвакуации. В результате сильных осадков в водохранилище поднялась вода. Случился прорыв дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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