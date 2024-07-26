Кухарук инспектирует опорный город «Лукойла» в ХМАО. Онлайн-трансляция

Кухарук прибыл с рабочим визитом в опорный город «Лукойла» в ХМАО Лангепас

27 июля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас Святослав Болконский @ URA.RU Врио губернатор ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. В планах — встреча с администрацией, депутатами и главами градообразующих предприятий, посещение городских локаций (в том числе проблемного микрорайона 4-а, где люди 12 лет ждут дорогу) и встреча с жителями города в Центре культуры «Нефтяник». 11:09 Слово взял вице-спикер думы Лангепаса Максим Сычев. По его словам, бюджета Лангепаса не хватает на ремонт школ и создание профильных классов. Предлагает сделать Лангепас центром для привлечения инвесторов и застройщиков из-за его равноудаленности от других крупных городов и финансовых центров округа. Это не первое предложение о создании инвестиционного хаба в муниципалитете. На встрече в Излучинске аналогичное Кухаруку озвучивал глава Нижневартовского района Борис Саломатин. 10:59 Докладывает председатель думы Валерий Брагин. По его словам, город благополучный. Спокойная криминогенная обстановка. По его словам, депутаты взаимодействуют с жителями. В думе три партии, но одна фракция — ЕР. Проблемные вопросы есть, но депутаты, по словам Брагина, с заявителями работают, и благодаря поддержке администрации проблемы решаются. Так ли это на самом деле, Кухаруку расскажут вечером жители. 10:54 Кухарук похвалил город за комфорт. Говорит, что с вертолета смотрел, и все ему понравилось. Врио губернатора предлагает высказаться депутатам. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на встрече с властями Лангепаса Святослав Болконский @ URA.RU 10:51 Врио губернатора Кухарук попросил отчитаться о строительстве жилья в Лангепасе. Мэр Горобченко озвучил план на этот год. Окружной план по стройке выполняют. Кухарук поинтересовался, есть ли спрос у жителей на новое жилье — такие вопросы он задавал всем главам муниципалитетов, чтобы выстроить в дальнейшем стратегию по реформе стройкомплекса. Горобченко говорит, что почти все жилье в городе покупают по программе переселения. «Потенциал у города есть. Если мы говорим про четвертый микрорайон, это малоэтажная застройка, пятиэтажная, пятый микрорайон, это уже более высокая. Есть заинтересованное лицо на перспективу, у нас это застройщик, с которым мы заключили предварительное соглашение о реализации будущих проектов. В ближайшее время мы будем, соответственно, презентовать его в концепте своего развития, присутствия в городе», — отметил глава Лангепаса. 10:39 Горобченко продолжает доклад. Начали делать в городе модельные библиотеки. Поддерживают бойцов СВО. В Лангепасе помогают семьям. Нет очередей в детсадах, для детей с ОВЗ доступность садиков 100%. Все школьники Лангепаса учатся в первую смену — таким было поручение президента России Владимира Путина, и в городе оно выполнено. Работают волонтеры, отправили 120 тонн гумгруза. Реализуются крупные проекты благоустройства: центральная площадь и Сквер Победы. Также в Лангепасе проводят реконструкцию загса, открыть его планируется осенью. 10:36 «В этом году у нас появилась возможность при поддержке правительства округа взамен земельных участков предоставить соответственно социальные выплаты для многодетных семей. И сейчас уже 43 семьи находятся на стадии реализации по этой выплате. Документы, которые мы сформировали, направляем сегодня на выпуск», — отметил мэр Горобченко. 10:32 Горобченко: «Обороты бизнеса растут, становится больше самозанятых. Идет выдача гарантийных писем бойцам СВО. В городе осталось только два деревянных дома. В этом году будем завершать их расселение». 10:30 Докладывает глава города Сергей Горобченко. Отмечает, что нет оттока жителей. Говорит, что идет рост объема промышленного производства, растет заработная плата. В городе один из самых низких показателей безработицы. Лангепас намерен привлекать в город крупных инвесторов, но без поддержки округа это сложно. Доходы бюджета выросли на 30% в 2023 году. 10:26 Встреча с администрацией и чиновниками началась. Кухарук признался, что впервые побывал в Лангепасе, однако город для него, выросшего в таком же опорном муниципалитете «Лукойла» Урае, имеет особое значение. Отметил, что немногие знают, как расшифровываются первые буквы легендарной нефтяной компании (сокращение от «Лангепас, Урай, Когалым»). 10:19 Перед встречей с местными властями Кухарук оценил проект нового Сквера Победы. Мэр Лангепаса Сергей Горобченко посвятил его в подробности инициативных проектов, уже реализованных в городе и запланированных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатор ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. В планах — встреча с администрацией, депутатами и главами градообразующих предприятий, посещение городских локаций (в том числе проблемного микрорайона 4-а, где люди 12 лет ждут дорогу) и встреча с жителями города в Центре культуры «Нефтяник». 11:09 27.07.2024 Слово взял вице-спикер думы Лангепаса Максим Сычев. По его словам, бюджета Лангепаса не хватает на ремонт школ и создание профильных классов. Предлагает сделать Лангепас центром для привлечения инвесторов и застройщиков из-за его равноудаленности от других крупных городов и финансовых центров округа. Это не первое предложение о создании инвестиционного хаба в муниципалитете. На встрече в Излучинске аналогичное Кухаруку озвучивал глава Нижневартовского района Борис Саломатин. 10:59 27.07.2024 Докладывает председатель думы Валерий Брагин. По его словам, город благополучный. Спокойная криминогенная обстановка. По его словам, депутаты взаимодействуют с жителями. В думе три партии, но одна фракция — ЕР. Проблемные вопросы есть, но депутаты, по словам Брагина, с заявителями работают, и благодаря поддержке администрации проблемы решаются. Так ли это на самом деле, Кухаруку расскажут вечером жители. 10:54 27.07.2024 Кухарук похвалил город за комфорт. Говорит, что с вертолета смотрел, и все ему понравилось. Врио губернатора предлагает высказаться депутатам. 10:51 27.07.2024 Врио губернатора Кухарук попросил отчитаться о строительстве жилья в Лангепасе. Мэр Горобченко озвучил план на этот год. Окружной план по стройке выполняют. Кухарук поинтересовался, есть ли спрос у жителей на новое жилье — такие вопросы он задавал всем главам муниципалитетов, чтобы выстроить в дальнейшем стратегию по реформе стройкомплекса. Горобченко говорит, что почти все жилье в городе покупают по программе переселения. «Потенциал у города есть. Если мы говорим про четвертый микрорайон, это малоэтажная застройка, пятиэтажная, пятый микрорайон, это уже более высокая. Есть заинтересованное лицо на перспективу, у нас это застройщик, с которым мы заключили предварительное соглашение о реализации будущих проектов. В ближайшее время мы будем, соответственно, презентовать его в концепте своего развития, присутствия в городе», — отметил глава Лангепаса. 10:39 27.07.2024 Горобченко продолжает доклад. Начали делать в городе модельные библиотеки. Поддерживают бойцов СВО. В Лангепасе помогают семьям. Нет очередей в детсадах, для детей с ОВЗ доступность садиков 100%. Все школьники Лангепаса учатся в первую смену — таким было поручение президента России Владимира Путина, и в городе оно выполнено. Работают волонтеры, отправили 120 тонн гумгруза. Реализуются крупные проекты благоустройства: центральная площадь и Сквер Победы. Также в Лангепасе проводят реконструкцию загса, открыть его планируется осенью. 10:36 27.07.2024 «В этом году у нас появилась возможность при поддержке правительства округа взамен земельных участков предоставить соответственно социальные выплаты для многодетных семей. И сейчас уже 43 семьи находятся на стадии реализации по этой выплате. Документы, которые мы сформировали, направляем сегодня на выпуск», — отметил мэр Горобченко. 10:32 27.07.2024 Горобченко: «Обороты бизнеса растут, становится больше самозанятых. Идет выдача гарантийных писем бойцам СВО. В городе осталось только два деревянных дома. В этом году будем завершать их расселение». 10:30 27.07.2024 Докладывает глава города Сергей Горобченко. Отмечает, что нет оттока жителей. Говорит, что идет рост объема промышленного производства, растет заработная плата. В городе один из самых низких показателей безработицы. Лангепас намерен привлекать в город крупных инвесторов, но без поддержки округа это сложно. Доходы бюджета выросли на 30% в 2023 году. 10:26 27.07.2024 Встреча с администрацией и чиновниками началась. Кухарук признался, что впервые побывал в Лангепасе, однако город для него, выросшего в таком же опорном муниципалитете «Лукойла» Урае, имеет особое значение. Отметил, что немногие знают, как расшифровываются первые буквы легендарной нефтяной компании (сокращение от «Лангепас, Урай, Когалым»). 10:19 27.07.2024 Перед встречей с местными властями Кухарук оценил проект нового Сквера Победы. Мэр Лангепаса Сергей Горобченко посвятил его в подробности инициативных проектов, уже реализованных в городе и запланированных.