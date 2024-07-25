Жители Лангепаса пожаловались, что мэрия в преддверии приезда врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука пытается прикрыть проблему отсутствия дорог в 4-а микрорайоне, которые обещали построить еще с 2012 года. Участник инициативной группы Вячеслав Колбасюк сообщил URA.RU, что перед визитом главы региона чиновники внезапно активизировались, и в микрорайон завезли несколько машин асфальтовой крошки, перегородив проезд.
«Перед визитом Кухарука в Лангепас чиновники внезапно активизировались. В микрорайон завезли шесть машин асфальтовой крошки, перегородив проезд. На грунтовке даже побывал грейдер. Местные жители предполагают, что главе региона, который включил район в список проблемных объектов, чиновники покажут красивую картинку свежеотсыпанных грунтовок. Во что превратятся проезды после того, как Кухарук уедет из Лангепаса, никому дела нет. Депдорхоз говорит, что не может выделить повторно средства на объект, который когда-то уже был профинансирован. А мэр города Сергей Горобченко так и не озвучил сроки асфальтирования микрорайона, хотя мы пытаемся достучаться до местных властей уже много лет», — сообщил Колбасюк.
История начала развиваться еще в 2012 году, когда мэрия Лангепаса, выдав многодетным семьям участки под ИЖС, обещала построить в микрорайоне дорогу. Деньги на нее выделил округ, однако заасфальтирован был лишь небольшой въезд, а потом финансы внезапно распределили на ремонт других улиц.
К 2024 году у жителей, много лет не получавших ответа о том, когда же им сделают дорогу, которая в дождь превращается в месиво грязи с ухабами, лопнуло терпение. Они пожаловались югорскому уполномоченному по правам человека Наталье Стребковой. Та подала в суд на мэра Лангепаса Горобченко, чтобы обязать его сделать дороги в микрорайоне. Жители говорят, что омбудсмен лично отправилась туда с инспекцией, чтобы оценить обстановку и сообщить о проблемах, но местные СМИ предпочли не освещать ту часть визита, где Стребкова устраивает местной мэрии разнос.
В беседе с URA.RU омбудсмен подтвердила, что к ней обращались жители Лангепаса, и что она лично приезжала на объект и встречалась с инициативной группой. По словам Стребковой, она не намерена отзывать исковое заявление и готова бороться за права жителей.
По данным источников URA.RU, рабочая поездка Руслана Кухарука в Лангепас запланирована на 27 июля. Редакция будет следить за развитием событий.
В пресс-службу администрации Лангепаса направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что югорский омбудсмен Наталья Стребкова подала в суд на главу Лангепаса. Она заявила о бездействии местных властей, которые не могут решить вопрос со строительством дороги в микрорайоне 4-а.
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