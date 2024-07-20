Из города ХМАО уже два месяца не могут выгнать медведя

В городской черте Лангепаса (ХМАО) уже два месяца ходит медведь. Улицы патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии, специалисты мэрии, охотники, но животное так и не удается вернуть в естественную среду обитания. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Лангепаса Лев Агалаков.
«По утверждениям охотников-волонтеров, сейчас медведь находится на границе городской черты. Информация о местонахождении медведя направлена в соответствующие ведомства. Все необходимые меры по возвращению медведя в естественную среду обитания за пределы городской черты предпринимаются», — рассказал Агалаков «Вестнику Сургутского района». Впервые медведя заметили в городе два месяца назад.
Жителям Лангепаса посоветовали не хранить на придомовой территории продукты и отходы, чтобы исключить приманку и проникновение туда животного. В случае столкновения с медведем не стоит отпугивать его громкими резкими звуками.
В Лангепасе местный житель не побоялся и покормил с рук заблудившегося медведя. На кадрах дикое животное осторожно подошло к мужчине за едой, а после быстро скрылось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!