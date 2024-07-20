20 июля 2024
19 июля 2024

Из города ХМАО уже два месяца не могут выгнать медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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В городской черте Лангепаса бродит медведь
В городской черте Лангепаса бродит медведь Фото:

В городской черте Лангепаса (ХМАО) уже два месяца ходит медведь. Улицы патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии, специалисты мэрии, охотники, но животное так и не удается вернуть в естественную среду обитания. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Лангепаса Лев Агалаков.

«По утверждениям охотников-волонтеров, сейчас медведь находится на границе городской черты. Информация о местонахождении медведя направлена в соответствующие ведомства. Все необходимые меры по возвращению медведя в естественную среду обитания за пределы городской черты предпринимаются», — рассказал Агалаков «Вестнику Сургутского района». Впервые медведя заметили в городе два месяца назад.

Жителям Лангепаса посоветовали не хранить на придомовой территории продукты и отходы, чтобы исключить приманку и проникновение туда животного. В случае столкновения с медведем не стоит отпугивать его громкими резкими звуками.

В Лангепасе местный житель не побоялся и покормил с рук заблудившегося медведя. На кадрах дикое животное осторожно подошло к мужчине за едой, а после быстро скрылось.

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В городской черте Лангепаса (ХМАО) уже два месяца ходит медведь. Улицы патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии, специалисты мэрии, охотники, но животное так и не удается вернуть в естественную среду обитания. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Лангепаса Лев Агалаков. «По утверждениям охотников-волонтеров, сейчас медведь находится на границе городской черты. Информация о местонахождении медведя направлена в соответствующие ведомства. Все необходимые меры по возвращению медведя в естественную среду обитания за пределы городской черты предпринимаются», — рассказал Агалаков «Вестнику Сургутского района». Впервые медведя заметили в городе два месяца назад. Жителям Лангепаса посоветовали не хранить на придомовой территории продукты и отходы, чтобы исключить приманку и проникновение туда животного. В случае столкновения с медведем не стоит отпугивать его громкими резкими звуками. В Лангепасе местный житель не побоялся и покормил с рук заблудившегося медведя. На кадрах дикое животное осторожно подошло к мужчине за едой, а после быстро скрылось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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