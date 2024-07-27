В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище около Карабаша. Затопило дома жителей четырех поселков. Сегодня люди попытались вернуться домой. На место ЧП сегодня выезжали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Карабаш также оказался в числе территорий, где введен режим ЧС. Что происходит в челябинских поселках, пострадавших от прорыва дамбы — в фоторепортаже на URA.RU.
Дамбу Киалимского водохранилища в Челябинской области порвало 26 июля
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище около Карабаша. Затопило дома жителей четырех поселков. Сегодня люди попытались вернуться домой. На место ЧП сегодня выезжали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Карабаш также оказался в числе территорий, где введен режим ЧС. Что происходит в челябинских поселках, пострадавших от прорыва дамбы — в фоторепортаже на URA.RU.