Жители Карабаша подсчитывают ущерб от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище

Поселок Киолим пострадал больше других от прорыва дамбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище около Карабаша. Затопило дома жителей четырех поселков. Сегодня люди попытались вернуться домой. На место ЧП сегодня выезжали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Карабаш также оказался в числе территорий, где введен режим ЧС. Что происходит в челябинских поселках, пострадавших от прорыва дамбы — в фоторепортаже на URA.RU.

Дамбу Киалимского водохранилища в Челябинской области порвало 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мощный поток воды обрушился на четыре челябинских поселка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вот что осталось от насыпи, которая служила ограждением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для пострадавших организовали подвоз питьевой воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поток воды принес мусор и грязь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот так выглядит забор одного из домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обстановка в пострадавшем поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вода смыла собачью будку в одном из дворов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два мотоцикла покрыты грязью, которую принесла вода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Машина пострадала от наводнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько мужчин пытаются вытолкнуть транспорт из кювета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шифер с крыши одного из домов упал прямо на забор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вот что собрал поток воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завалы мусора разбирает специальная техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На восстановление поселка Киолим потребуется несколько недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU