Что происходит в челябинских поселках, пострадавших от прорыва дамбы. Фоторепортаж

Жители Карабаша подсчитывают ущерб от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище
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Киолим
Поселок Киолим пострадал больше других от прорыва дамбы Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище около Карабаша. Затопило дома жителей четырех поселков. Сегодня люди попытались вернуться домой. На место ЧП сегодня выезжали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Карабаш также оказался в числе территорий, где введен режим ЧС. Что происходит в челябинских поселках, пострадавших от прорыва дамбы — в фоторепортаже на URA.RU.

Киолим
Дамбу Киалимского водохранилища в Челябинской области порвало 26 июля
Фото:
Киолим
Мощный поток воды обрушился на четыре челябинских поселка
Фото:
Киолим
Вот что осталось от насыпи, которая служила ограждением
Фото:
Киолим
Для пострадавших организовали подвоз питьевой воды
Фото:
Киолим
Поток воды принес мусор и грязь
Фото:
Киолим
А вот так выглядит забор одного из домов
Фото:
Киолим
Обстановка в пострадавшем поселке
Фото:
Киолим
Вода смыла собачью будку в одном из дворов
Фото:
Киолим
Два мотоцикла покрыты грязью, которую принесла вода
Фото:
Киолим
Машина пострадала от наводнения
Фото:
Киолим
Несколько мужчин пытаются вытолкнуть транспорт из кювета
Фото:
Киолим
Шифер с крыши одного из домов упал прямо на забор
Фото:
Киолим
Вот что собрал поток воды
Фото:
Киолим
Завалы мусора разбирает специальная техника
Фото:
Киолим
На восстановление поселка Киолим потребуется несколько недель
Фото:

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В Челябинской области 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище около Карабаша. Затопило дома жителей четырех поселков. Сегодня люди попытались вернуться домой. На место ЧП сегодня выезжали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Карабаш также оказался в числе территорий, где введен режим ЧС. Что происходит в челябинских поселках, пострадавших от прорыва дамбы — в фоторепортаже на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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